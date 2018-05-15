世足》德國致勝功臣落馬 衛冕陣容依舊豪華

2018年05月15日 21:37 中時電子報 李弘斌 ／特稿 ／特稿

德國教頭勒夫公布俄羅斯世足賽27人名單。（美聯社）

衛冕軍德國隊15日由總教練勒夫（Joachim Low）公布俄羅斯世足賽27人名單，其中上屆冠軍戰延長賽送出助攻的舒勒（Andre Schurrle）與踢進致勝球的戈策（Mario Gotze）因狀態平平，雙雙落馬。門神隊長諾伊爾（Manuel Neuer）近期傷癒恢復訓練，也出現在27人名單中，力拚趕上大賽。

即使少了舒勒與戈策，德國還是軍容壯盛，事實上，德國連先發11人都差不多可以敲定，門將諾伊爾，後衛由左至由為賀克托（Jonas Hector）、胡莫斯（Mats Hummels）、博阿騰（Jerome Boateng）與基米許（Joshua Kimmich），防守中場凱迪拉（Sami Khedira）配克羅斯（Toni Kroos），攻擊中場厄齊爾（Mesut Ozil）與左右兩翼的羅伊斯（Marco Reus）、穆勒（Thomas Muller），在4231陣型中為中鋒戈麥斯（Mario Gomez）輸送彈藥。

德國隊公布世足27人名單，仍在養傷的當家門神諾伊爾（上）仍然上榜。（路透）

然而，諾伊爾、博阿騰目前仍在養傷力拚復出，羅伊斯過去則有大賽前老是受傷的魔咒，讓外界更關注「戰術大師」勒夫在目前的27人名單要再刪掉哪4人，端出最完美的23人名單。

門將目前4人入選，如果諾伊爾有狀況，目前已是西甲豪門巴塞隆納當家門神的特史岱根（Marc-Andre ter Stegen）可能成為一號門將，其次則是勒沃庫森的雷諾（Bernd Leno）。只要諾伊爾能夠隨隊，巴黎聖日耳曼的特拉普（Kevin Trapp）肯定會被犧牲。

拜仁後衛博阿騰在歐冠4強賽受傷退場，為了俄羅斯世足賽正與時間賽跑。（美聯社資料照）

後衛勒夫選了9人，左後衛有賀克托與普拉騰哈（Marvin Plattenhardt），中後衛卻挑了6人之多。可能是博阿騰尚未歸隊，中後衛需要更多備胎，另外考量到右後衛僅有基米許1人，替補中後衛會考慮也能客串右後衛者。

考量到調度彈性，門興格拉德巴赫的金特（Matthias Ginter）也能踢右後衛，很有可能留下。年僅22歲的塔赫（Jonathan Tah）最可能被犧牲，如果還要再砍一個中後衛，勒夫可能會捨棄高大但轉身速度慢的蘇勒（Niklas Sule），留住活動力較強的魯迪格（Antonio Rudiger）。

多特蒙德的天才好手羅伊斯若能健康入選，將是德國的一大利多。（美聯社資料照）

德國中前場好手如雲，魯迪（Sebastian Rudy）是防守中場的備胎，攻守均衡的鞏多安（Ilkay Gundogan）與葛雷茲卡（Leon Goretzka）是中場活棋，攻擊中場崔斯勒（Julian Draxler）一直是勒夫愛將，小將薩內（Leroy Sane）左右兩翼都能勝任。整體而言，德國中場能踢左路的選項很多，讓里約奧運國腳布蘭特（Julian Brandt）最可能遭到割愛。

門將、中場各刪1人，倘若勒夫考量到博阿騰的傷勢，中後衛最終只砍1人，就可能要再犧牲1個鋒線球員。速度型的韋納（Timo Werner）在特點上能與戈梅斯明顯區隔，必定入列，也使得成為27人名單最大驚奇的佛萊堡前鋒彼得森（Nils Petersen），可能會在最後階段落馬。

(中時電子報)