全球旅客住宿行為大調查 台人最在意房間菸臭味！

2018年05月15日 21:43 中時 何書青

繼2018年全球旅客搭機禮儀調查公布後，Expedia再次針對全球23個城市近2萬名旅客進行「2018年全球旅客飯店住宿行為調查」結果出爐，全球旅客1年平均入住飯店14天，超過9成的旅客會以價格、地點作為訂房優先考量因素，並以大型連鎖飯店為首選；而台灣旅客則認為飯店提供免費Wi-Fi比價格更重要。此外，7成台灣旅客進房間最先在意的是菸味和臭味，在全球居冠。

「2018年全球旅客飯店住宿行為調查」指出，全球旅客1年入住飯店平均天數為14天。其中，德國旅客入住飯店平均20天，為最多天數；台灣旅客則幾乎對半，僅11天。而針對入住飯店類型，近7成全球旅客仍以入住大型連鎖飯店為主；而有3分之1的台灣旅客傾向入住不僅能節省預算、又能結交異國朋友的青年旅館（Hostels），比例為全球第2高，僅次於巴西。

至於挑選飯店，全球有超過9成旅客以價格、地點做優先考量。而機票、飯店為旅行最大佔比開銷，大多數旅客期望以高CP值的飯店為首選，因此飯店設備也是評斷重點之一。調查指出，全球有超過9成的旅客認為免費Wi-Fi是最重要的設備之一，其次則是房間冰箱（78%）、免費盥洗用品（78%），附加的飯店設施及物品，都是吸引旅客入住飯店的重要因素。不過調查也顯示，台灣旅客重視「免費Wi-Fi」為最重要的挑選飯店因素，比例甚至高於價格。

入住飯店房間後，全球超過6成旅客認為發現床上有床蝨最令人感到困擾；有近7成台灣旅客則是最在意房間內菸味與臭味，比例位居全球之冠。再深入探討全求旅客入住飯店時，遇何種狀況會要求更換房間，結果有近9成全球旅客會因房間髒亂而要求更換房間，再來是不滿意安排的房間（59%）、隔壁房客過吵或鄰近吵鬧的公共區域（51%）、房間太熱或太冷（24%）。Expedia也建議旅客在入住的第一時間應先檢查房內狀況，有任何不對勁就立即向飯店服務人員反應。

在住宿期間也很可能碰到意想不到的狀況，Expedia公布全球旅客最怕在飯店裡遇到的房客類型前5名：第1名為「放任小孩吵鬧的父母」（45%），「在走廊吵鬧的房客」(41%）及「隔壁房或在附近吵鬧的房客」（41%）並列第2名，第4名是「對飯店人員不停抱怨的房客」（29%），第5名則為「在飯店裡開派對的房客」（27%）。

有趣的是，台灣旅客住宿時最怕遇到「放任孩童吵鬧的父母」（62%），比例位居全球之冠，恰巧與前陣子機上禮儀調查，台灣旅客最受不了的機上狀況相同，也占下全球旅客中最受不了此舉的最高比例。

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(中時 )