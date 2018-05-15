台灣生育率低主因是「低薪」？他說出真正原因

2018年05月15日 21:42 中時電子報 莊楚雯

日前有調查發現，台灣生育率慘居全球倒數，主因之一竟然是「低薪」讓上班族組織家庭欲望降低，以及凍薪、工時長的職場環境、高房價等都成為不想生育的導火線之一。但有網友疑惑，這是不是搞錯了？台灣雖然這一、二十年有經濟發展停頓的現象，但國民所得不算太差，覺得真正原因是出在「觀念、教育改變」，讓生小孩不再是人生必做的事！

這名網友在《批踢踢實業坊》說道，台灣的生育率全球倒數第三名，但是八成以上高所得的國家，如新加坡、港、澳、日、韓等等，生育率都是全球後段班，反而貧窮落後的國家，生育率節節攀升。

原PO反駁，「所以我覺得台灣生育率低主因是「低薪」，根本是弄錯了！應該是「觀念」的改變，比如大家喜歡自由、不喜歡有婚姻或小孩的牽絆，所以頂多生一兩個，或是乾脆不生…，就以台灣本身來說，其實有錢人是比窮人生的小孩還少，所以低薪絕對不是生育率低的主因！」

對此，網友們也覺得除了低薪、教育、觀念的改變外，年輕人不生的原因還有很多，「為什麼要生小孩？沒人祭拜那是為了別人的價值觀；為了國家繁榮，那也是為了別人；為了防老、防孤獨死，那是自私地讓你的下一代受苦」、「女權變高了也是，一堆女的罵說把她們當生孩子工具，不是不生就是生一兩個當交差」、「早說過是觀念問題 全世界生育率跟人均收入呈負相關，腦補一堆經濟理由其實只是為觀念找藉口而已」。

(中時電子報)