499最後1天...通訊行店長：申辦前這7件事請先考慮清楚

2018年05月15日 21:54 中時電子報 林毅 中時／ 鄧博仁 中時／

今天是499吃到飽申辦的最後一天，許多民眾也搶在截止日前排隊，就怕搶不到。一名通訊行店長就表示，在搶辦之前，務必考慮清楚七件事。

「手機SIR」吳姓店長在自己的臉書頁面提到，關於499，有七件事情要先考慮：

1、您需要大量通話

2、您只考慮原電信

3、解約是把當初的補貼優惠還給原電信

4、不要忘記您又重簽了一個(24.30個月的合約)

5、下次購買手機(購買空機)

6、門市人員真的很辛苦，請體諒他們沒時間吃飯，廁所就為了服務大家

7、請不要看到什麼吸收違約金的新聞去為難門市人員

吳姓店長提到，當初許多人選擇申辦高資費如1399方案，裡面大部分的錢都是所謂的手機補助費，但許多人看到499吃到飽後，就彷彿失心瘋似的，不顧高額違約金也要毀約申辦，這個舉動等於是你把當初的手機補貼全部還了回去，還重新簽下一份30個月的合約，是非常吃虧的。

吳姓店長表示，499吃到飽看似很划算，但其實與在外面一般通訊行攜碼(NP)申辦合約的金額相差無幾，所以真的沒有比較划算。中華電信這次499方案看似很虧，實際上不但成功拿回了大筆的手機補貼費，還讓許多客戶「自願」簽下了30個月的延長合約，根本穩賺不賠，苦的卻是一線門市人員。

(中時電子報)