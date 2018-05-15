郭泓志飆速147km 相隔1111天再奪勝投

郭泓志重返一軍戰場，復出首戰就拿到相隔1111天的勝投。(中央社)

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中時電子報

「不死鳥」郭泓志歷經睪丸腫瘤手術，今(15日)重返富邦悍將一軍，隨即在晚間對中信兄弟的賽事登板，久未在一軍登板，他投球霸氣十足，最快球速催到147公里，用4球就完成任務，最後富邦逆轉9比8贏球，郭泓志幸運撿到1勝，也是他相隔1111天的首場勝利。

郭泓志因動手術切除睪丸腫瘤，到4月28日才在二軍出賽，總計在二軍出賽5場，自責分率1.80。此役兩隊打到8上，富邦6比8落後，一壘上還有跑者，2出局後，身著「40號」球衣的郭泓志，跑上熟悉的投手丘。憶起當時的心情，郭泓志說，「蠻感動的，能回來很好。」

郭泓志面對王威晨，只投了4顆球，就靠捕手林宥穎的阻殺，解決一壘有人危機，最快球速催到147公里。初登板用球數不多，郭泓志自認感覺不錯，「一軍張力蠻大的，走上場時，有點緊張、腎上腺素被激發出來，很想幫助球隊贏球。」

郭泓志回歸，富邦隊友們也送他一份大禮，在8下絕地大逆轉；2出局二三壘有人時，靠林宥穎適時擊出中外野安打，一舉取得領先，也讓郭泓志取得勝投資格。郭泓志前次在中職奪勝，是2015年4月30日對Lamigo桃猿時，中繼1局無失分奪勝，距離今天已經有1111天。

最後9上，富邦推出倪福德關門，他也不負眾望，三上三下守住勝果，幫助富邦中止連敗；郭泓志復出第1戰，就進帳睽違上千天的勝投。郭泓志從大聯盟後期到返台，都是後援出賽，拿勝投機會不多，被問到前次勝投是何時，他自己也記不得，「贏球就開心。」

郭泓志奪勝，富邦總教練葉君璋也替他感到開心，「這是個好的開始，他投得很棒，狀況感覺比去年剛上一軍時還好。」負責接捕的林宥穎提到郭泓志的狀況，也直言，「他狀況幾乎是百分之百了，球速跟尾勁都很好。」

(中時電子報)

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