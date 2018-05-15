絕地大逆轉！富邦悍將送中信兄弟四連敗

富邦悍將逆轉中信兄弟，中止二連敗。(中央社)

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中時電子報

富邦悍將今(15日)在主場新莊棒球場，迎戰來訪的中信兄弟，比賽前段一路被壓著打，不過比賽後段，展開絕地大逆轉，最後9比8贏球，中止二連敗，總教練葉君璋直言，這是很重要的一勝，說起為何打線能爆發，他透露其中關鍵，「過去做了些計畫，後面就讓球員們盡情去打。」

此役前5局，富邦打線被中信的楊志龍和洋投萊福力壓制，僅打出1支安打，1分未得；但到比賽後段，情勢大翻轉，富邦第6到第8局三度發動攻勢，8下2出局二三壘有人時，靠捕手林宥穎適時貢獻致勝安打，一舉反超比分，奠定勝基。

林宥穎兩度在得點圈有人時，貢獻適時安打，單場3打數2安、打進3打點，獲選單場最有價值球員(MVP)。他笑說，自己是鳥安組的，「只有第1支安打有打中球芯，後面2支都鳥安，1支斷棒、1支打到棒頭，真的是運氣好。」

富邦開季走得不順，能打出精彩逆轉勝，林宥穎寄望這是改變的契機，「希望這讓大家能感覺更好，我覺得上半季還有機會，即使沒機會進季後賽，我們是職業選手，還是要比賽，把好比賽帶給球迷。用心去比賽，我相信球迷感受得到，這比成績好壞更重要。」

「這感覺是球隊該有的樣子。」被壓整場、最後3個半局逆轉，葉總直言，這是很戲劇性、也很重要的一戰，這彷彿讓他看見球隊兩年前的模樣，「不管落後幾分，都有機會能贏球。」富邦中止連敗，送給中信四連敗，目前距龍頭Lamigo桃猿有7.5場勝差。

(中時電子報)

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