陸科學家：中國科技別吹上天也不用貶低

2018年05月15日 22:51 中時電子報 盧伯華

在內容農場文章當道的媒體環境裡，要正確判斷訊息的真偽實在不容易。大陸知名科學家袁嵐峰最近以沉重的心情撰文指出，網路流行的兩種標題黨中，一種是把中國吹上天的「震驚體」，另一種是把中國貶入地的「神話體」，都是無知而懶惰的情緒發洩。

中文媒體裡誇大不實的標題與內容，造成了讀者的誤解，讓兩岸許多科學界與知識份子極為困擾。擔任中國科技大學合肥微尺度物質科學國家實驗室副研究員、同時也是科技與戰略風雲學會會長的科學家袁嵐峰，最近在《環球時報》上撰寫題為《中國科技，別吹上天莫貶入地》的文章表示，對中國科技實力的評價，一向是個熱門話題。

文章指出，在美國對中興禁運芯片之後，這個話題的熱度更是達到了一個歷史高峰。許多人從中認識到了核心技術的重要性，認識到了不是所有東西都可以買到，認識到了自主創新是國家的根本。這些是正面的效應，不過，有不少錯誤的想法和做法還很流行。

袁嵐峰說：「一種常見的錯誤是胡亂吹捧中國的實力，動不動就誰誰震驚，誰誰慌了。經常有人給我轉來各種『震驚體』的文章，問我怎麼看，真有些不堪其擾。」

文章提到，中微半導體設備公司創始人尹志堯經常有媒體報導他，「這位中國老人突然回國，美國人徹底慌了!」「中國再一次在核心領域突破技術『無人區』，彎道超車，率先掌握5奈米半導體技術!」

尹志堯稱，中微不是製造芯片的，而是為芯片廠提供設備的。他們多次要求把文章從網站撤下，但過一些時候，又改頭換面登出來，實在令人頭痛。媒體的炒作，對他來說不但是浪費時間，牽扯精力，而且會影響商業利益，擾亂企業經營。這實際上是損人利己。

文章表示，另一種常見的錯誤是反過來，把中國說得巨弱無比，認為所有講中國成就的宣傳都是假的。在這些人看來，中國前幾年「吹牛吹大了」，「到了中美貿易戰的這一天，我們才發現，一些吹得神乎其神的科技神話、工業神話，真的是神話」，「中國以為在某些方面已經超越美國，那是假象」。我們不妨把這類文章稱為「神話體」。

那麼，中國的科技進步是神話嗎？答案當然是否定的。袁嵐峰說，他在許多地方介紹過中國領先世界的科技領域。例如抗瘧疾的特效藥青蒿素就讓屠呦呦獲得2015年諾貝爾生理與醫學獎，此外如袁隆平的雜交水稻技術、超級電腦、量子保密通信等等，中國都領先全球。中國排第一的科技領域雖然不是很多，但總是有一些，而大多數國家是一項都拿不出來。如果問中國排在世界前列的領域，那就更多了。

袁嵐峰感嘆，許多人有一個誤區，就是看到中國強的地方，就極度興奮，而看到別的國家比中國強的地方，就極度沮喪。這些反應都是錯誤的。而科技是非常廣闊的，中國在很多領域做得不錯，同時美國或其他國家也在很多領域強於中國，這兩者之間並不矛盾。

袁嵐峰說，他經常批評中國的不足，介紹其他國家的成果。但是一碼歸一碼，中國實際取得的成果還是應該承認。說得再大白話一點，好比現在有1000個科技領域，中國在100個領域領先，美國在800個領域領先，那麼正常的反應是承認差距，繼續努力。但許多人的反應，卻把中國領先的全部抹殺，或者是把美國領先的全部抹殺。

他強調，把中國吹上天的「震驚體」和把中國貶入地的「神話體」，看似針鋒相對，其實在本質上是相通的，都是由於無知和懶惰，對世界做出一種最省力、最簡單的解釋。省力的結果就是像哈哈鏡一樣，把現實照得面目全非。這些人的目的不是對世界獲得深入的理解，而只是情緒的發洩。

文章最後說，只有在客觀認識現實的基礎上，才能根據現實而不是想像來決策。而為了客觀認識現實，關鍵就是要提高科學素養，既要瞭解具體的科學知識，也要瞭解科學的思維方式。

(中時電子報)