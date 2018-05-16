文化快遞》華麗轉身─老靈魂的魅力重生

2018年05月16日 09:00 中時電子報 文、圖╱台北當代藝術館

李冠然《觀音娘娘的六種色相》

張美儀《擁有中的迷失─被拘禁的自由》

楊偉林《問靛》

傅織女《織織蟀聲》

臺灣藝術家高勝忠作品

張國威《尋找生命平衡點》

當代藝術有一個任務，就是企圖跳脫過去藝術分類的方式，返回生活，回到藝術的原初，回到一切正在發生、形成、無法歸類和命名的本源，再重新出發，重新看這個世界。無論是傳統與現代、工藝與設計、純藝術與應用藝術之間，經過創作者的努力，打破疆界、去除分類，和平寧靜之際，新的作品就是新時代的精神。在古早智慧的引導下，反身翻轉，代表新的開始以及未來的可能性，而結果是令人驚豔的。

香港藝術家拜師學藝 精益求精

本展所邀請的參與展覽的香港藝術家，他們回顧生活中的傳統老件，思考人生，並向老師傅學藝，老師傅不但成為他們創作上的謬思，更引導他們跳脫框架，重新審視自己，感受手作、感受自己。有些作品需要觀眾仔細觀察才會發現其中的細節，從而獲得一種「快樂的發現」。例如：陶瓷、廢五金如何運用在時尚表現、陰陽五行元素俱全的衣服如何可能，同時觀眾也可以發現剪刀石頭布遊戲在藝術中的無所不在。

盧聲前的《給‧與現在》，是與曹志雄師傅研究廣州彩瓷之後，發展出來的作品，陶瓷的衣領部分，仿造出衣服柔軟的形態和皺摺，又有上了透明釉的廣彩經典圖案，而腰封和手袋都有精采的花樣，多個元素的結合，呈現了當代藝術的時代感；張美儀的作品《擁有中的迷失》隱約可以聯想到粵劇頭飾，她向周燕雲師傅學習技術並轉換成為科技時尚，每件作品都帶著如幻似真的元素，不斷地產生物質的弔詭和懸疑；李冠然的《觀音娘娘的六種色相》，是從燈籠紮作冒卓祺師傅得來的靈感與技術，打造了6個當代觀音的形象，以觀音代表的仁慈眼光來看當代香港的現象；傅織女與藤編師傅陳楚翹合作的《織織蟀聲》作品，中國傳統風味十足，寶藍色裙上印製中國傳統山水畫，配飾富有少數民族風味，最特別的是裙襬繡著大官官袍甚至是皇帝龍袍下襬的斜紋式樣，希望藉著尊貴的刺繡圖紋來歌頌勞動階層；張國威作品《尋找生命平衡點》的靈感，來自黎裔廣師傅貼金箔的技術，作品富有未來感，同時又和古老傳統的金箔技術緊密相連，呈現時間的平衡，而且也把金、木、水、火、土五行元素完美連結在其中。

臺灣藝術家作品 展現對臺灣的熱愛

參與展覽的臺灣藝術家們進行類似「螺旋運動」的行為，不斷地往一個中心鑽研並且擴散，這個中心就是臺灣遠古文化以及對臺灣土地的熱愛與幻想，他們樂在其中，因此而有更強大的創作活力。觀眾可以看到來自史前博物館古物的靈感以及它的華麗轉身、臺灣花布的現代設計、臺灣藍染的新魅力、青春島嶼的興起以及古早漁筌器皿的建築化等等，令人驚喜。

高勝忠走向強烈野性與遠古神祕的設計風格，紐約、巴黎、上海等時尚之都，也曾經留下他的足跡，他說：「也許是原住民與生俱來的繪圖才華及色彩的敏銳度，加上人生經驗的累積，成為我現在的創作能量。」林淑鈴的《願生如春花燦爛》作品表現女性溫柔、堅定、恣意地盛開的大地力量，用臺灣鄉下人常用的打包帶，以編織的手法做成雕塑的形式，展現出不可思議的有機曲線，鋪滿魔幻的連續織紋，在自由創造的表象之下，背後卻是嚴謹的計算；范承宗透過創作來保留傳統文化，不捨這些無形資產將隨物件一同逝去，便努力用設計去繼承，從傳統學創造，他將無形資產視為一種會生長變形的活體，他想：「在台北當代藝術館這個環境，將會生長成什麼模樣呢？」賴純純近十年來移居臺東都蘭山下，太平洋的湛藍、純樸的山色及燦爛的陽光，都是她持續創作的泉源，她拋棄一切關於生命的累贅，努力重回心靈的青春，作品《青春島嶼》用壓克力玻璃、不鏽鋼、漂流木組成一個全透明的海底世界。

康雅筑的《關於棉花的一切都是關於棉花》作品，撕開小時候覆蓋的棉被褥中，那已被時間氈化的纖維，她將所有的棉纖與織物縱橫交織，回到對現代化的探究與創作的執著；陳宗萍是臺灣最古老的布袋戲偶「彰藝坊」的保存者，她收集了近千件臺灣花布，並且從事臺灣原生花草的繪製，本次展出作品《花樣台灣─日日春》是她看見臺灣山林四季如春的豐富花草生態，人們的生活即是在傳統與自然交織而成的背景與畫面當中，形塑自己的人文風貌；楊偉林的《問靛》是關於藍染尋找自身的故事，製作藍靛過程中過濾石灰水的濾布，石灰質的滲透沉澱滋養了時間的色澤，摩擦與重量則改變了邊緣、誕生了裂縫，然後再以綿延交錯曲折纏繞的縫繡線走過另一層書寫的意圖或非意圖。

本展除了表現創新作品所帶來的魅力，更打破藝術、設計、工藝的分類再重新出發，而且正自信地移動中，同時也讓觀眾感染到藝術創作者，永遠保持活躍的心靈與創作的喜悅。

華麗轉身─老靈魂的魅力重生

時間│5/19～7/22，週二至週日10:00～18:00

地點│台北當代藝術館（臺北市大同區長安西路39號）

票價│50元

電話│02-2552-3721

(中時電子報)