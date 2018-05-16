NBA》系列賽首戰14勝1敗 勇士教頭科爾再創紀錄

科爾執掌勇士兵符之後，創下季後賽系列賽14勝1敗NBA紀錄。(美聯社)

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中時電子報

科爾自從2014年入主舊金山之後，就將勇士打造成一支長勝軍團，不但連續3季闖進總決賽，拿到2座總冠軍，而且15個系列賽首戰只輸掉1場，再創NBA季後賽紀錄。

科爾接掌勇士兵符的第一個球季就拿到67勝，全聯盟戰績第一，季後賽連過鵜鶘、灰熊與火箭，總決賽4比2擊敗騎士，奪得睽違40年之久的總冠軍。

2015-16球季勇士更一舉摘下73勝，改寫喬丹領軍公牛時代保持的單季72勝聯盟紀錄，季後賽分別淘汰火箭、拓荒者與雷霆，總冠軍賽打完前4戰3比1領先，可惜最終3比4不敵詹姆斯領軍的騎士。

上季勇士延攬杜蘭特，例行賽67勝，創下連續3季全聯盟戰績最佳紀錄，季後賽連續橫掃拓荒者爵士和馬刺，總決賽又3連勝騎士，最終4比1奪冠，只差一步就能寫下16連勝完美封王紀錄。

本季勇士因為多位主將受傷，例行賽58勝，沒能連續4季拿下60勝，同時也將西區霸主地位攻守讓給火箭。不過，季後賽勇士仍是神勇無比，對上馬刺與鵜鶘都是4比1過關，今日對上火箭，首戰又以119比106輕鬆獲勝，有機會連續4季殺進總決賽。

對於科爾而言，這是他執掌勇士以來首次沒能擁有主場優勢，過去14個系列賽也只輸過1次，系列賽首戰也是在2016西區決賽與雷霆之戰落敗，至今14勝1敗、8連勝，成為NBA過去92位至少打過5個系列賽的總教練第一人，這項紀錄短時間內恐怕無人能破。

(中時電子報)

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