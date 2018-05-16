里奧跳遠銀牌名將曼永加參加台灣田徑公開賽

2018年05月16日 05:30 中時電子報 黃邱倫

上周在國際田徑總會上海鑽石聯賽男子跳遠以8.56公尺奪下冠軍的南非名將曼永加(LUVO MANYONGA)，這不但是他個人本季最佳成績，今年度世界排名更是暫時領先群雄。曼永加即將在23日偕同教練與個人物理治療師抵達台北，參加25日的台灣田徑公開賽，台灣田徑迷屆時可以到現場看到台灣選手與世界名將較勁的精彩畫面。

現年27歲的曼永加，父親是貨車司機，母親是家庭清潔工，雖然家境貧困，但他小時候就在田徑場上嶄露才華，2009年在非洲田徑錦標賽拿到第一座國際賽冠軍，2010年又在世青賽摘冠，擠升世界名將等級行列，可惜2011年被檢驗出使用禁藥，遭禁賽18個月，2014年復出，沒想到他的教練史密斯卻在一場車禍中喪命，直到2016年才正式回到賽場上，剛好趕上里約奧運的他，一度在第五次試跳以8公尺37取得領先地位，但對手亨德森在最後一次跳出8公尺38，最終以銀牌收場。

去年世錦賽曼永加以8公尺48奪金，個人最佳成績是8公尺65，今年在英國室內世界錦標賽獲銀，在澳洲舉行的大英國協運動會摘金，這次上海鑽石聯賽跳出本季最佳8公尺56，接下來將以最佳狀態參加台灣公開賽。

曼永加預定在26日下午5點35於台北田徑場登場，屆時將有來自亞洲各國好手，包含我國多位選手林鴻敏、林家顥、林昱堂、戴僑亨與文華佑屆時也都將能與這位世界級跳遠巨星同場競技。

目前林鴻敏與林家顥取得亞運參賽資格，文華佑將代表中華隊參加6月初日本岐阜亞青與7月初泰國曼谷青奧亞洲區資格賽。

(中時電子報)