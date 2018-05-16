風雨送夜點 暖男性侵女大生辯稱她很舒服

2018年05月16日 00:01 中時電子報 吳家詮

風雨交加夜裡，中部地區一名男大生，冒雨帶著宵夜到女同學家送暖，因雨勢不停歇，他被單純的女同學留下過夜，不料，夜裡這名「暖男」變成「惡狼」，竟然闖入女生房間，趁熟睡玷汙了女大生，法院庭訊時，還稱說過程中，女生享受魚歡還哼出聲音來，意圖掩飾自己犯行，但是被法官斥為犯後沒有悔意。

法官認為，被告到案後先坦承有用陰莖性侵被害人，後又改口以手指侵入，不但沒有老實說明犯案經過，而且態度不佳，出庭時則辯說「雙方合意性交」，並堅持被害女生當時醒著，還有發出「舒服的淫叫」，非常清醒，要求她去做睡眠鑑定

法官檢視兩人LINE對話發現，被害人憤怒地說，「你傷害了我」、「你要我有什麼感覺」、「你傷我！！！！還這樣跟我說！」、「我累得沒辦法理你」，被告則說，「我沒有要辯解什麼」、「錯就是錯」、「我知道對你做這種事是不對的」、「我知道我昨天的行為是錯的」、「真的很對不起」、「原諒我好不好」，因此認定童男確有犯罪。

一審依乘機性交罪判刑3年4月。被告不服上訴，並以30萬元和女大生和解。二審法官認為，被告因年輕氣盛，未能克制情慾，趁被害人熟睡時性侵對方，造成身心受創，但考量兩人已和解又獲得原諒，因此改判2年徒刑，但被告再次上訴。最高院駁回，維持原判決定讞。

據《ETtoday新聞雲》報導，在被告男大生性侵過程中，被害人因尿急突然醒來，發現有人在撫摸自己的身體，起身一看發現自己和對方都沒有穿褲子，氣得推開對方說「你在做什麼！」而被告這時也拿起衛生紙擦拭下體，穿好褲子對著痛哭的女大生道歉。

事後，被害人用臉書向好友訴苦說，「我的BODY被侵犯、「一度想去死」、「我是驚喜的」，對方也勸她跟父母、男友坦白並報警，這才讓案情曝光。

(中時電子報)