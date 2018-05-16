宣告復出？群交趴攝影師一篇PO文...數萬人落淚按讚

2018年05月16日 00:02 中時電子報 林毅

穆姓攝影師在「爆廢公社」一篇PO文讓數萬人感動落淚 (圖／翻攝自爆廢公社)

網路頗負盛名的穆姓攝影師，在去年底爆發了群交趴事件，照片外流引起網路震撼，穆姓攝影師也因此沉寂一陣子，過幾個月之後似乎重新復出，再度經營「松山西口前」IG，如今他在「爆廢公社」上PO了一篇文章，指控母親是「詐騙老手」，讓數萬人落淚按讚。

「這個女生的名字姓阮，叫老木，總是用欺騙的手段，算是詐欺犯的老手，每次在家都一直在吃隔夜菜，總是燙熱了又吃，從來不吃好一點能正常一點的東西，還騙我們說不餓，那個很好吃！」，穆姓攝影師在臉書指控母親根本是「詐騙老手」，從小騙他們到大，總是說著自己不喜歡、自己很有錢，把最好的、要花錢的都留給他們，卻在凌晨四點出門送報，一天還兼了三份工作，只為了不讓孩子委屈。

「在馬祖東引島當兵的時候，在電話裡面都說好好當兵把兵當完，騙我們說他們很好，很忙沒有時間理我，結果卻每個月都收到營部收到一大箱零食」，不過每次放假時，妹妹就會跑來跟他說，母親都會拿著他的照片，邊看邊流淚。

「與她同年齡的人們頭髮都開始變白了，她總騙我們說他頭髮很奇怪都不會變白」，原來是母親自己偷偷買了黑色染髮劑把白髮染黑，不願讓孩子想太多。

「每次都用騙我們說跟對面的嬸嬸一起去遊覽進香，好幾天以後才會回來」，結果卻是姐姐打電話通知，母親心臟又出問題，住院了，原來離家好幾天都是母親住院，但為了不讓孩子擔心，才會騙說去進香旅遊。

穆姓攝影師說：「老木這東西像詐騙集團一樣，都在大家的身邊，相信大部分的人身邊都有一個阮老木，像這種可惡又愛欺騙的人，我們要用愛將他們繩之以法。」，最後補充一句：「祝福大家每個老木：母親節快樂！」

不少網友看到後紛紛說：「眼睛就像打開的水龍頭...」、「好感人，我都想立刻返鄉找媽媽了」、「媽媽真的很好，我愛媽媽」、「一想到我媽過世三年了...又忍不住哭出來」；也有不少眼尖網友認出原PO：「這不是去年那個群交趴攝影師嗎」、「靠，這不是松山西口前嗎」、「原來是大濕，真是好文」、「文筆真好，難怪許多女孩為你癡迷」、「連名字都不換，真男人」。

(中時電子報)