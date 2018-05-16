川普放中興通訊一馬　溫和派顧問意見起作用

2018年05月16日 00:22 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

《紐約時報》中文網15日報導說，數周前，川普總統一直用懲罰性限制措施和高額關稅威脅大陸，川普政府內部反陸顧問的觀點似乎還方興未艾。但現在卻有了急劇轉變，川普轉而站到更加溫和的經濟顧問這一邊，希望達成一項協議，以避免爆發毀滅性的美陸貿易戰。

知情人士稱，川普政府正在考慮放過大陸最大電信公司之一中興通訊，以換取陸方同意購買更多美國產品，並取消對美國農業的嚴重限制。川普14日發推文為這一轉變進行辯護，稱中興「從美國公司購買了很大一部分獨立零部件」，並且新的立場「代表我們正在與中國談判的更廣泛貿易協議，以及我與習主席的私人關係」。

《紐約時報》指出，這是一個急劇轉變。就在兩周前，川普政府內部反陸顧問的觀點似乎還方興未艾。當時，在美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）和最高貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）鼓舞下，川普正推動美國朝著與大陸就其經濟行為展開對決的方向發展。這場衝突令很多美國企業陷入了險境。

本月初訪問北京期間，美國高層官員向大陸官員遞交了一份冗長清單，上面列出了大幅改變貿易做法並限制國家在經濟中扮演角色的要求。清單內容包括，將美陸貿易逆差減少2000億美元、停止補貼先進製造業、將關稅降至與美國相同的水平等。據知情人士透露，這份清單令陸方大吃一驚，並似乎導致這兩個經濟大國之間的關係進一步降溫。

但川普現在，至少目前似乎即將放棄之前更強硬的立場，尋求用更快、更容易的方式解決與大陸的貿易衝突。川普重新考慮對中興的處罰，部分源於北京要求美國在大陸副總理劉鶴訪美之前考慮撤銷相關處罰。劉鶴預計15日抵達華盛頓，參加旨在解決兩國之間即將爆發的貿易衝突的談判。陸方明確表示，劉鶴訪美的附帶條件就是商討相關處罰。

但《紐約時報》指出，川普改採更加溫和的態度，也源於川普最青睞的兩名顧問，即美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）和國家經濟委員會（National Economic Council）主席庫德洛（Larry Kudlow）更親市場的觀點。

最近幾周，穆努欽在推動化解緊張關係和避免祭出可能會造成損害的關稅、投資限制措施方面，發揮著帶頭作用。他敦促高層官員去大陸努力化解貿易緊張關係，並參與敦促川普總統把重點放在以減少美國對陸貿易逆差為中心的協議上。對陸貿易逆差是川普經常譴責的對象。

「整個期間，當然是從301調查啟動開始，穆努欽部長一直在爭取對中國採取更加溫和的態度，」美國企業研究所（American Enterprise Institute）駐所學者史劍道（Derek Scissors）說。他提到的301，是授權對大陸是否非法獲取美國智慧財產權展開調查的貿易法律條款。「我們看到的證據表明，財政部不希望像最初的301調查結果要求的那樣，對大陸實施投資限制。」

美國財政部一名高級官員表示，近幾天，穆努欽已經與川普和商務部長羅斯（Wilbur Ross）就大陸對中興的關切進行過談話。然而，該名官員說，針對商務部對中興所採取措施的評估，不能構成貿易談判的前提條件。

《紐約時報》指出，在川普政府經貿官員中，穆努欽一直更常為大陸表達出解決兩國間貿易不平等的意願所鼓舞，並且，由於他身上肩負的國安職責，他在進行貿易談判時，會將對北韓核談判的影響考慮在內。

上個月，川普政府對中興的存亡構成了威脅，當時商務部下令暫停出口在中興大多數設備上運用的關鍵電腦微晶片及軟體，期限為七年。這一舉措重創了美國最大電信公司高通（Qualcomm），令該公司無法向其最大的客戶之一中興出口半導體。在大陸，高通收購恩智浦半導體（NXP Semiconductors）的計劃也被曠日持久的反壟斷評估所擱置，很多人認為該評估是對美國貿易舉措的報復。

美國商務部工業安全局指控中興向伊朗和北韓銷售產品，違反了美國制裁措施，之後還掩蓋出口行為，並且對涉事高管予以嘉獎。中興承認自己違反制裁，但將責任推給了內控不力，而非故意藐視美國法律體系。中興是一家有著7.5萬名員工的企業，生產智慧型手機和手機基站設備，在無法找到可替代的供應商後，該公司上周停止了業務。

但13日，川普總統在一則令人意外的推文中，提出了該公司獲得逆轉的可能性。「中國國家主席習近平，和我，正在共同合作，設法讓中國大型電信公司中興恢復業務，要快速。中國會損失太多工作。商務部已經得到了指示，完成這個工作！」

川普的推文，迅速引發了來自美國兩黨議員的嚴厲回應。「我希望這不是向中國讓步的開始，」佛羅里達州共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）14日在Twitter上寫道。「在中國公司無限制進入美國市場，獲得我們法律保護的同時，許多美國企業都在中國封鎖市場准入或者竊取他們的智慧財產權後被摧毀了。」

紐約州聯邦參議員、民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在一份聲明中表示：「這會引發極大的擔憂，人們會擔心總統會撤回讓中國最為害怕的——那就是對竊取智慧財產權的懲罰——以換取在短期內購買一些商品。如果達成協議的話，那可是一項糟糕協議。」

13日，白宮發言人對川普該推文進行了淡化處理，表示川普希望羅斯在中興案上做出獨立判斷。14日，白宮發言人拉吉·沙阿（Raj Shah）否認川普顧及大陸的關切，代表違背了保護美國利益的承諾，並說，美陸關係很複雜。「他強硬過，也和他們對抗過，」沙阿說。「但對於這個問題，他已經讓商務部長去研究。」

14日，在全美新聞俱樂部（National Press Club）的演說中，羅斯說他預計劉鶴本周到訪華盛頓時會提及中興一事，但表示該公司的命運不應當與貿易談判聯繫起來。「我們的立場是，那是與貿易無關的強制措施，」羅斯說。「中興做了一些不適當的事情，他們也承認了。」他還補充：「問題在於，除了我們最初提出的措施，是否還有其他替代方案。」

《紐約時報》指出，川普主動放中興一馬的消息14日在北京找到了聽眾，這樣的事態發展可助其在貿易和北韓等棘手問題上達成協議。而陸方的反應，突顯了中興的存活對北京的重要性，也蘊含著大陸領導層對大陸太過於依賴美國科技的擔憂。

「我們十分讚賞美方對中興公司問題所作積極表態，正在與美方就落實具體細節保持密切溝通，」大陸外交部發言人陸慷14日下午在例行記者會上說道。

中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進在有著大量粉絲的社交媒體微博帳號上補充說，「無論當初那樣處罰中興，是否是華府配合對陸貿易戰打出的一張牌，川普總統最新做出的都是個好決定。」

在川普與北韓領導人金正恩下月在新加坡舉行首腦會晤之前，他的舉動可能也有助於緩和與北京之間的緊張關係。考量到北韓對大陸的經濟依賴，習近平的助推或干擾都有著相當大的力量。盡管如此，在涉及大陸對朝出口的爭議中維護中興，從政治角度來說會令北京尷尬。據一位不願透露姓名的大陸政府高級顧問稱，大陸官員認為陸方在加強對朝國際制裁方面是起到幫助作用的。

在上個月宣布了對中興的處罰後，北京並未試圖為該公司與伊朗和北韓的關係作出辯解。在社交媒體上，中興也因為在研發上投入太少、完全依賴美國而受到了輿論的嚴厲批評。

(中時 )