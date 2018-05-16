台孕婦遊馬國遇警察勒索 佯裝羊水破裂脫險

2018年05月16日 00:24 中時 蔡致仁

台灣孕婦到馬來西亞旅遊，卻在坐計程車時被警察攔截勒索金錢。幸好孕婦急中生智，佯裝羊水破裂，嚇退警方！

馬來西亞《中國報》報導，女事主脫險後到警局報案投訴，並將案發經過及照片上傳網路，廣傳此事。此案發生於13日晚上約7時30分。當時女事主和另2位女友人招來1輛Grab車司機，準備搭車到舊巴生路The Scott Garden，途中遇上警方設置路障攔截。

Grab車司機停好車後，下車接受警方檢查，女事主則掏出手機拍下警察照片，但被警方搶走手機及護照，指拍照違法可被逮捕入獄。

據悉，警方隨後向女事主3人勒索1萬令吉(約台幣7萬5千元)，但她們皆稱沒有這麼多錢，Grab車司機則和警方一唱一和，要女事主等交出身上錢財。

事主3人將約350令吉現款交出後，警方仍堅持索取1萬令吉，還要事主求助友人匯款到指定銀行戶頭。

雙方僵持不下，女事主突然假扮肚子疼痛、羊水破裂，警方及Grab車司機才讓她們離開，將她們送抵目的地。

女事主及友人懷疑Grab車司機與警方勾結合謀騙財，已到十五碑警局報案，並將案發經過及照片廣傳網路。

十五碑警區主任魯斯蘭助理總監受詢時稱，若警方調查證實真有警員涉案，必定採取肅清行動。

(中時 )