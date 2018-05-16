大馬新政府重審陸資　虛實如何？

2018年05月16日 01:26 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

馬來西亞經歷5月9日歷史性大選後，以馬哈地為首的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）新政府正式上班。其中新政府財政部長由華裔的「民主行動黨」秘書長林冠英出任，此外，新首相馬哈地委任包括華裔首富郭鶴年在內的五人「精英顧問團」，為經濟和財政獻策，並表態將重新審視與外國締結的經濟合同——言下之意包括大陸。

英國廣播公司（BBC）中文網15日報導說，不少中外媒體都聚焦在新政府對大陸投資的態度，但這是否就是馬哈地心目中的首要任務和目標，似乎是個疑問。

馬哈地在選前確實曾表達過一些質疑大陸投資的意見。其中在本年1月，馬哈地曾撰文質疑南部柔佛州與新加坡比鄰的伊斯幹達（Iskandar），由大陸廣東碧桂園集團投資的「森林城市」項目，將讓70萬大陸公民進入大馬，並最終成為大馬公民。有關言論引來柔佛州蘇丹伊布拉欣（Sultan Ibrahim Ismail）的強烈批評。而早在一年多前，碧桂園駐馬代表已趁時任大陸駐馬來西亞大使黃惠康高調巡視之際，否認過有關指責。

另一項成為焦點的大陸投資項目是東海岸銜接鐵道（ECRL）。這項價值130億美元的鐵路建設由中國進出口銀行提供貸款，中國交通建設公司承建，前者為直屬大陸國務院的政策性銀行，後者為大陸中央級國有企業。

曾任納吉布政治秘書的胡逸山博士稍早前為BBC中文撰文時指出：「馬哈地之前對一些中國在馬投資事宜約略有點微言，但他上台後立即改變口風，謂有必要才會檢討中國的投資，而且也沒反對『一帶一路』倡議。」

不過，本籍柔佛州麻坡市的獨立文化研究人士，前《當今大馬》中文編輯蘇穎欣博士對BBC中文記者說：「我不覺得他（馬哈地）是有轉彎。」「他原本並不是非常『反中資』，只是對於前首相（納吉布）大量引進中資是蠻反對的。因為那過程涉及到很多不明朗、不清楚的程序。」

檳州研究所研究員黃進發博士說：「馬哈地的立場不是親中、親美，而是親馬來西亞，所以只要中國投資對馬來西亞有利的話，馬哈地絶對不會拿石頭砸自己的腳。因為中國的崛起是不爭的事實。」黃進發博士對BBC中文記者說：「馬哈地是一個民族主義者，這立場他非常清醒，所以他過去對西方的很多看法都非常尖銳，很多時候都傾向於跟中國合作。」

BBC中文網指出，黃進發博士的這個說法，可以追溯回馬哈地在老執政黨「馬來民族統一機構」（UMNO，慣稱巫統）所提倡的「亞洲價值觀」。馬哈地與已故的新加坡開國總理李光耀，普遍被認為是信奉「亞洲價值觀」的代表人物。

2015年，李光耀去世後不久，已由馬來西亞財團持有的香港《明報》曾專訪馬哈地。他當時專門針對中共總書記習近平提出的「一帶一路」倡議評論說：「馬來西亞歷史上曾被英國和葡萄牙攻占過，這是他們西方的方式。」「中國人2000年前就來了，我們國內也住著很多華人，從來沒有說過要攻占我們，我想這就是亞洲的方式、亞洲價值觀。」馬哈地向《明報》說這番話之際，還沒有決定跟納吉布翻臉，脫離巫統及其執政聯盟「國民陣線」（Barisan Nasional）。

馬哈地與希盟領導在選前多次承諾將重新審視陸資，馬哈地12日則說明，除了跟「一帶一路」倡議有關的大陸項目外，像新隆高鐵等牽涉外國的項目與合同也是重審對象。

馬哈地在希盟內領導「土著團結黨」（PPBM），該黨策略局副主任旺賽夫（Wan Saifu Wan Jan）2017年在新加坡尤索夫伊薩研究所（Yusof Ishak Institute）擔任客席高級研究員時曾發表研究報告說：2012至2015年間，大陸對馬來西亞直接投資增長超過十倍；納吉布在2016年11月與2017年5月兩次訪陸期間，馬陸兩國企業共簽下23份諒解備忘錄（MOU），涉及投資金額1736.4億令吉（439.5億美元）

黃進發博士對BBC中文記者說，「馬來西亞肯定需要外國尤其是中國的投資，」大陸企業不應該把眼前政局視為危機，而應該順應形勢變化，予以調整。因為馬來西亞也看到別的國家在「一帶一路」倡議之下，接納了一些沒有直接好處的項目，導致國家債台高築，「這個擔心不止於馬來人，華人也會有」。

「馬來西亞跟中國一樣，都是理性跟務實的……我相信中國大部分在馬來西亞的投資，在基本面上還是對兩國都有利的。所以如果有調整的話，我相信也不會影響很大。但是中國應該有清楚的認識：在變天之後的馬來西亞，所有項目要能夠長久維持下去，必須對馬來西亞人民有利，而不是對個別政黨或個別政治人物，或者他們的家族、朋黨有利。」

兩位學者還指出，納吉布在位期間大力引進外資，與挽救「一馬公司」問題不無關係——馬來西亞檢察部門在納吉布主政期間，曾發表調查結果稱納吉布不涉及貪污，納吉布也一直否認腐敗指控。

但BBC中文網報導說，身為「80後」的蘇穎欣博士指出，「質疑中國投資」是一件存在世代差距與族群差距的事情。但也牽涉到各方不了解投資內容，無法將大陸的投資視為單純的投資。「像我這個年齡層的年輕人，或者是跟公民社會比較親近的朋友，都會對中資採取比較懷疑的態度，尤其是在做公民運動的朋友，他們都在追港台的社會運動發展，了解到「一帶一路」構想，也了解到中國打壓人權的事情。」

在族群方面，蘇博士憶述國陣執政年代巫族種族主義者長期的論述——華人是「頭家」，剝削巫人、掠奪資源，「現在中資進來也在重複這樣的論述，因為這就是一個Chinese capital（中國人的資本）」。

她還說：「馬來西亞在『一帶一路』裏面應該算是最好的一個合作夥伴吧？因為有各種淵源，包括這邊的華人文化、歷史因素。可是如果談到戰略，比方說是南海問題，其實馬來西亞也有一部分受到影響，但有一些批評者就認為，馬來西亞就是因為中資的關係，沒辦法在南海爭議中去說一些話，這對國家主權會有影響。」

BBC中文網指出，馬來西亞國際伊斯蘭大學主席萊士雅丁博士（Dr Rais Yatim）正是這樣的批評者。曾任新聞部長的萊士雅丁博士被視為巫統元老，本屆大選前大力批評納吉布領導層，甚至在競選期尾聲倒戈為希盟候選人站台造勢，無視巫統祭出黨紀，將其驅逐出黨的決定。

《新海峽時報》報導，萊士雅丁博士15日在一場公開活動上說，新政府應當重新審核馬中兩國之間的巨型項目，並說：「中國單方面在南大陸海的爭議區域修建機場與港口，但我們在東協（ASEAN）卻在南海問題上，對維護國家在東南亞的利益三緘其口。」「我們必須（給中方）營造清晰的理解，尤其是在南海貿易與安全自由等問題上。」

美國紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學者梅雷迪斯·韋斯教授（Prof Meredith Weiss）認為，大陸在馬投資得到部分州屬的皇室支持——尤其是柔佛州蘇丹伊布拉欣——也是中資不會遭遇重大改變的理由。以香港為基地的《亞洲時報》引述她說：「我不認為馬哈地和他的團隊很想再次跟各蘇丹再次較勁，尤其不是這一位（伊布拉欣蘇丹），他很受歡迎，政治想法也被認為是合情合理的。」

馬來西亞其中九個州由世襲蘇丹統治，也只有九州蘇丹才有資格透過互選成為馬來西亞最高元首。蘇穎欣博士對BBC中文記者指出，馬哈地在1980年代執政期間立法削弱各州蘇丹權力，因此蘇丹們早就對他「不爽」。

馬哈地上星期六宣布副總理與首三名內閣部長任命後，候任財政部長林冠英在新聞發布會上以英語說：「很抱歉，我不把自己視為華人，我是馬來西亞人，我也不知道上一次（由華人擔任大馬財長）距今已經44年了。」「在這裏，我們都是馬來西亞人，我想我們會集中精力幫助馬來西亞人。」據大馬華文報章指出，林冠英是在回應香港鳳凰衛視記者的提問。

翌日，林冠英父親發表聲明回應大選結果，同樣受到華文媒體注意——他的父親林吉祥是見證民主行動黨從新加坡執政「人民行動黨」分支轉化成現今模樣的元老。林吉祥說，無論有什麼分歧，大馬人民「首先是大馬人」，即使是政敵也必須永久保持相互尊重、體諒、文明和禮儀，希望大馬各族人民「永遠不要忘記」。

BBC中文網說，希盟及其支持者反對國陣治下奉行馬來人特權政策，支持「馬來西亞人的馬來西亞」理念。這本身是民主行動黨的主張，但更凖確來說，是李光耀實現馬新合併後所提倡的理念。蘇穎欣博士提醒，「這也就是（1965年）新馬分家的原因」，但是自2008年大選後，「馬來西亞人的馬來西亞」已演變成主流論述。而在她眼中，在野黨如今成為執政黨，應該努力消減以種族為基礎的政黨思想。

(中時 )