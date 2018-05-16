從馬小九到領帶都曾被告 最愛告馬英九人是他

2018年05月16日 02:57 中時電子報 高德順

前總統馬英九教唆洩密案，高院二審昨(15日) 依通保法改判馬四個月徒刑，得易科罰金，仍可上訴。馬自從政以來，被告的案件超過百起，這是第一次被判有罪，其餘絕大多數由於沒有直接證據被簽結。經統計，上百案中，最愛告馬的人，剛好正是告發教唆洩密，昨改判有罪的民進黨前發言人、律師黃帝穎。黃一共告馬四次，第一次「暫時」告贏。

根據聯合報，除了教唆洩密案，黃還針對大巨蛋圖利遠雄案、馬習會洩密案及財產來源不明案對馬提告；馬習會洩密案及財產來源不明案已簽結不起訴；大巨蛋圖利遠雄案偵辦中；教唆洩密二審改判馬有罪，但馬強調上訴到底，最後誰贏，還不知道。台北市議員顏聖冠也告過馬二次，分別是馬用特別費養馬小九及貓空纜車案，最後馬均獲不起訴。

在馬眾多官司案中，告發人還包含前副總統呂秀蓮、台北市長柯文哲及藝人郭美珠等人。

呂質疑北市銀遭馬執政的北市府賤賣，圖利富邦金，控告馬涉犯圖利罪；柯則是大巨蛋案代表北市府告馬圖利遠雄，這二案還在偵查中。郭美珠則聲稱曾在拍賣會上以25萬元標得馬的領帶，但事隔多年卻沒收到貨，因此告馬詐欺。但馬的委任律師稱馬根本沒同意賣領帶，最後檢察官認定認為雙方認知有誤，馬未詐欺，全案簽結，民事求償也敗訴。

台北地檢署統計對馬所涉刑案，已簽結160件、不起訴4件，還在偵辦中包括大巨蛋圖利案、賤賣中廣等黨產案、賤賣國發院土地、富邦併北銀案及侵占國民黨黨產2000億元案。

(中時電子報)