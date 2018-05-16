MLB》王建民同梯坎諾 驗出禁藥停賽80場

2018年05月16日 03:15 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

與王建民同年升上大聯盟的「同梯」坎諾（Robinson Cano），藥檢時被驗出禁藥呋塞米（Furosemide）呈陽性反應，遭大聯盟處以80場禁賽。儘管坎諾正因右手遭球吻骨折待在傷兵名單，禁賽處分仍從即日起生效。

「我們非常失望得知羅賓森（坎諾名）違反了大聯盟禁藥規定，球團絕對遵守相關規定，」水手隊透過聲明表示，「羅賓森犯了錯，他跟我們解釋發生了什麼事情，接受處分，也要向球迷、球團以及隊友道歉。球團會支持他度過這個關卡。」

呋塞米就是市面常見的藥物「來適泄錠」（Lasix），有利尿作用。由於具有遮蓋其他用藥痕跡的疑慮，被世界反禁藥組織列入禁藥名單。

35歲的坎諾曾8度入選明星賽，本季打擊率2成87並有4轟，生涯2417安在現役球員排名第5。

坎諾也發表聲明，表示接受大聯盟的懲處，但強調自己是在不知情的情況下使用了這個藥物，並非藉此「作弊」提升運動表現。事實上根據消息指出，坎諾被驗出陽性反應後，至少還接受過一次藥檢，結果並無異常。

「我被驗出的呋塞米並不是提升運動表現的藥物，」坎諾透過聲明表示，「呋塞米在美國和多明尼加有多種醫療用途，我是在多明尼加治療一個小病時，經合格醫師開給我這個藥物。當時我並不知道這是禁止的藥物，只能要自己更小心了。」

坎諾在聲明中強調，超過15年的職業生涯為榮譽而戰，他從未做過任何會傷害棒球運動的事情，10多年來接受過無數次的藥檢，也從未被驗出有禁藥成分，答案很簡單，就是他從未使用過會提升運動表現的禁藥。

「今天我決定接受大聯盟的禁賽處分，這是我人生最困難的決定之一，但這是正確的，因為我的確使用過這個藥物。」坎諾說：「我要和我的家人、朋友、球迷、隊友與水手球團道歉，也非常感謝這段過程中我所獲得的支持，期待在球季後段再與隊友並肩作戰。」

(中時電子報)