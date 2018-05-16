台灣邦交再傳警報 美參議員： 聽說巴拉圭也要失守

2018年05月16日 05:28 中時 江靜玲

美國聯邦參議員魯比歐今天表示，巴拿馬、多明尼加與台灣斷交承認中國大陸，乃是大陸全球野心的一部分，魯比歐並點名巴拉圭可能是下一個失守的台灣邦交國。

參院外委會亞太小組今天就美國在亞太區域的領導力「亞洲再保證倡議法案」，邀請國防部亞太事務助理部長薛瑞福 、國務院亞太副助卿黃之瀚出席作證。

魯比歐指出，中國大陸運用經濟投資和賄賂個人的方式讓巴拿馬、多明尼加與台灣斷交，「現在我聽說巴拉圭可能會是下一個。」

魯比歐說，北京的做法，第一步是讓這些國家與台灣斷交，承認中國大陸，這是大陸全球野心的一部分。他詢問，美國做了什麼呢?是否告訴這些國家，美國不希望看到他們繼續如此做，「我們是否跟宏都拉斯、瓜地馬拉和巴拉圭談過？」。

魯比歐表示，在此區域內有許多國家接受大筆美國經濟援助，那麼，這些國家是否聽到美國關切這個議題的聲音呢？

黃之瀚回稱，美國根據美國的「一中政策」，支持台灣但也希望兩岸維持穩定現狀，因此任何撂取台灣邦交國的舉措都足以讓兩岸現狀受到干擾，美國向「我們的夥伴和北京都清楚闡明」此一立場。

魯比歐接問道：「我們向多明尼加表明他們做了不該做的事（與台灣斷交和大陸建交）?」黃之瀚說，「據我了解( 是的)」。

魯比歐另針對大陸近來連串對美國企業施壓，以中國大陸的「政治正確」伸張對台主權，包括美國航空公司、萬豪酒店，和昨天發生的蓋普T恤上的大陸地圖因沒有台灣和西藏而向中國大陸道歉，並收回重印，詢問美國政府的態度。

黃之瀚說，國務院認為這些事蠻橫且令人不安，美國政府態度很明確，白宮和國務院均公開譴責這些行徑，私下與陸方對口機構也進行溝通，讓大陸知道，持續這種打壓行動將必須付出代價，美方也就這些代價進行評估中。

薛瑞福作證時則重申，美國加強與台灣的國防合作關係，並將忠實履行台灣關係法的的承諾。

(中時 )