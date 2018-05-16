世足》倒數29天－雙槍加鐵盾 黑馬烏拉圭再寫驚奇

烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（右）在上屆世足賽偷咬義大利後衛基耶里尼（左），在比賽中竟然逃過裁判的法眼。（美聯社資料照）

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中時電子報
／專題報導

最近兩屆世足賽，「天藍軍團」烏拉圭都成為驚奇焦點，只是過程都有些爭議，甚至主角也是同一人。2010南非世足賽8強，蘇亞雷斯（Luis Suarez）在延長賽終了前最後1分鐘，用手拍掉原本應是迦納的致勝球，寧領紅牌來賭對手罰球失手、PK決勝的機會，結果竟然成功。

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2014巴西世足賽，蘇亞雷斯則在小組賽最後1戰「咬」了義大利後衛基耶里尼（Giorgio Chiellini）。烏拉圭最終以1球氣走義大利，挺進16強，蘇亞雷斯直到賽後才遭到追加處分。

蘇亞雷斯這兩次驚人之舉，都讓烏拉圭贏得了當下的比賽，卻也因他的缺席輸掉下一場球。不同的是2010年那一「推」，讓烏拉圭重返暌違40年的世足4強，還被譽為「史上最聰明的紅牌」；2014那一「咬」，卻讓烏拉圭0比2不敵哥倫比亞，無緣8強。

蘇亞雷斯（左）把足球當排球打，在2010南非世足賽8強對迦納之戰，故意用手拍掉對方原本的致勝球，讓烏拉圭最終在PK戰勝出。（美聯社資料照）

蘇亞雷斯因為咬人遭到追加禁賽，缺席了頭4場世足資格賽，最終烏拉圭仍以9勝4和5負、僅次於巴西的成績，以南美第2出線，說明「天藍軍團」在老教頭塔巴雷斯（Óscar Tabárez）的帶領下，已有其穩定的陣容與戰術體系，畢竟塔帥能從2006年執教烏拉圭迄今，功力絕對不在話下。

烏拉圭的優勢首推防守，由隊長高定（Diego Godin）與吉曼奈茲（Jose Maria Gimenez）這道西甲馬德里競技的中後衛組合為中堅，對手很難撒野。鋒線除了隊史進球王蘇亞雷斯（50球），前法甲金靴卡瓦尼也有42顆國際賽進球，包括世足資格賽進10球為南美區之冠，組成令人聞風喪膽的雙槍。

激情四射的卡瓦尼在世足資格賽攻入南美區最多的10球。（美聯社資料照）

大賽經驗是烏拉圭的另一大優勢，主力陣容有4人國家隊出賽達3位數，蘇亞雷斯與門將穆斯雷拉（Fernando Muslera）都可望在世足期間達成百戰里程碑。在塔巴雷斯的帶領下，他們對世界盃這樣的大賽已經胸有成竹。

然而烏拉圭也有隱憂，他們在資格賽後段曾陷入連輸智利、巴西、秘魯的3連敗低潮，迫使塔巴雷斯在中場啟用多名年輕新秀，隨後才以4連不敗穩住出線局勢。這些新秀是烏拉圭的未來希望，但在比賽有限的情況下，能否在世足時整合到位，也是一大挑戰。

所幸A組被認為是本屆戰力最弱的一組，烏拉圭只要發揮正常水準，晉級16強應該不成問題，還能趁磨合陣容。儘管淘汰賽可能就要碰上B組的伊比利雙雄，但烏拉圭傳統的穩守反擊打法，正好就是強隊最怕的類型。

「雙槍」蘇亞雷斯、卡瓦尼加上「鐵盾」高定，正值技術、狀態最成熟的時候，讓烏拉圭更加可怕。就算挺進8強可能對上奪冠熱門之一的法國，硬朗的烏拉圭也不會畏懼，一如近兩屆世足賽，就算能跨過他們的屍體，也得要付出代價。

烏拉圭隊長高定（左）也是馬德里競技的當家中後衛。（美聯社資料照）

烏拉圭小檔案

★世界排名：17

★世足參賽次數：13

★世足最佳成績：冠軍（1930、1950年）

★上屆成績：16強0比2負哥倫比亞

★總教練：塔巴雷斯（Óscar Tabárez）

★台灣運彩奪冠賠率：28.00

(中時電子報)

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