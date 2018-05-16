5／16三大報頭條要聞

2018年05月16日 07:22 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

民進黨年底首都之戰，與台北市長柯文哲是合作？還是分道揚鑣？選對會今天拍板。據了解，黨主席蔡英文總統13日召集選對會幹部了解徵詢基層狀況後，已有初步方向，自提人選幾成定局。

交通部觀光局宣布，即日起推動南部旅遊補助，鼓勵旅行社組團前往台南、高雄、屏東、台東及澎湖5縣市旅遊。規定行程須納入國家風景區景點，旅遊期間為平日、2天1夜以上，且須住宿在上述縣市至少1晚，補助旅行業每人每日500元，以及一半交通費用，每團補助上限3萬元，澎湖縣最高5萬元，期限為一個半月。

前總統馬英九被訴洩密案，台北地院認為他的行為雖構成洩密罪，但引憲法認為是總統行使「院際調解權」，在阻卻違法下判他無罪。但高院審理後認為此案與院際調解無關，批評馬英九未能恪遵法紀，身為國家元首，顯然不足表率、自有可議，逆轉將他改判4月。這是馬卸任總統展開「司法人生」後，首宗被判有罪案件。全案仍可上訴。

2013年馬王政爭迄今餘波盪漾，前檢察總長黃世銘因洩密案被判刑，黯然請辭，由於他的證詞和直衝官邸報告的舉動，讓馬英九也被判刑，當年捲入風暴的人一一中箭落馬；只有永遠民進黨立院總召柯建銘屹立不搖，還在隊友黃帝穎律師神救援下，藉告發馬洩密，報了自訴馬被判無罪的一箭之仇。

◎工商時報

金融股第一季稅後盈餘大增，帶動上市櫃整體獲利演出大驚奇戲碼，合計衝上5,356.9億元，為歷年同期首次登上「5」字頭，並蓋過蘋概股獲利不佳因素，年增率達2成1，與去年第4季相比也僅衰退13.9％，優於市場預期。

行政院長賴清德昨（15）日宣布《新經濟移民法》規劃方向，研擬鬆綁投資移民條件，除現行投資公債外，擴大開放至投資公司債、金融債券等，並免除7成「保證金」。換言之，未來若欲投資移民台灣，只需新台幣3千萬元，不需另外匯入7千萬元「保證金」。

對於《新經濟移民法》的規劃方向，會計師直言，開放公司債、金融債固然好，但「想移民的人就會移民」，因此投資什麼並非重點，建議政府可發行國內建設的相關債券，將投資移民者所投資的錢，拿去進行國家建設，會更有意義。

《新經濟移民法》研擬納入中階外籍技術人力留台規定，鎖定來台之產業及社福外勞，凡在台工作滿6年，且取得相關證照，新工作月薪分別達41,000元（41K）、32,000千元（32K），並連續在台居留7年，即可享有類國民待遇。

◎旺報

美國總統川普13日無預警對中興通訊釋出逆轉善意，被英媒解讀認為在為大陸國務院副總理劉鶴率領的代表團，提前鋪平這3天的中美貿易談判道路。據接近此次商談人士透露，川普可能會接受一份新的協議，雖可減少大陸對美3370億美元貿易順差、但暫時無法解決包含市場准入等結構性問題，甚至形容美方「投降已經開始」。

大陸國家主席習近平特使、國務院副總理劉鶴率代表團訪美，預計開啟第二輪的中美貿易談判，而在這之前美國總統川普搶先出手，在推特上發文對日前封殺大陸中興通訊一事釋出善意。但這背後反映更是面對中美貿易經濟利益，以及6月將啟「川金會」等政經局勢下，中美雙方就政治、經濟利益互換協商的複雜角力，例如能否透過貿易籌碼協商，換取大陸對美國、北韓之間政治對話的奧援。

大陸國務院副總理劉鶴15日抵美，正率團以「大陸國家主席習近平特使」身分，今年第二度赴美磋商，復旦大學世界經濟研究所副所長沈國兵教授分析，幾次互訪後，美方已意識到透過高調施壓，向中方漫天要價的「美國夢」破裂，雙方終於進入「回歸現實、認真談判磋商」階段，預計階段性成果將逐步清晰，劉鶴也很可能會見美國總統川普，並成為決定此行是否有實質進展的關鍵因素。

兩岸企業家峰會大陸方面理事長將換屆，中共中央政治局前委員、北京市前市委書記郭金龍將擔任新一屆理事長，接替現任理事長、國務院前副總理曾培炎。近年來，兩岸企業家紫金山峰會論壇對兩岸交流重要性不亞於博鰲論壇、海峽論壇及國共論壇，在國共論壇能否順利舉辦仍懸而未決之下，紫金山論壇大陸維持由「副國級」領導掌軍，意味大陸仍視兩岸企業家峰會為對台交流的重要平台。

(中時電子報)