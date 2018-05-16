民進黨不禮讓柯P釀外溢效應？這些縣市恐翻盤

台北市長柯文哲。（資料照,鄭任南攝）

友善列印
中時電子報

台北市長選戰，民進黨究竟要自提人選或禮讓現任市長柯文哲，預計今天會有結果。然而，有知情人士透露，柯綠一旦決裂，對綠營衝擊最大的恐非北市，而是新北等激戰區。他也表示，柯P能攻擊綠營的力道，傷害絕對比國民黨來得大。

民進黨選對會日前陸續與基層台北市議員、里長完成座談，今天將向黨主席蔡英文提出是否自提人選的建議案，再由蔡英文決定黨內支持的人選及對外公布的時間。民進黨高層透露，為避免黨內鬧分裂，基層多數主張自提人選，並認為柯文哲支持度不若以往，沒必要為了柯P得罪自己人。但若捨棄柯P，在藍營丁守中民調穩定向上，綠色選票被瓜分情況下，黨內也擔心台北市將變成藍天，「確實陷入兩難」

據《鏡週刊》報導，有名黨政人士透露，若民進黨自提人選，除衝擊民進黨原規劃由新北市參選人蘇貞昌當領頭羊的盤算外，對宜蘭縣、嘉義市、彰化縣、澎湖縣甚至台中市等選區都可能造成關鍵衝擊。

有位支持與柯合作的綠委直言，若自提人選，年底將是民進黨對決柯文哲，即便不計算其他縣市外溢效應，柯在北市拿30萬票，6個議員選區各支持2個「柯家軍」，民進黨恐有超過10名議員候選人落馬。

此外，該報導指出，蔡英文雖始終傾向與柯合作，但綠營基層反柯聲浪高，自提成綠營非走不可的路，一位選對會成員直言在這種氛圍下，結局恐怕很難逆轉。

(中時電子報)

蔡執政2周年！南部基本盤鬆動 民… 選前搶救南部觀光 網友砲轟民進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。