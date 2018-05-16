民進黨不禮讓柯P釀外溢效應？這些縣市恐翻盤

2018年05月16日 08:15 中時電子報 謝雅柔

台北市長選戰，民進黨究竟要自提人選或禮讓現任市長柯文哲，預計今天會有結果。然而，有知情人士透露，柯綠一旦決裂，對綠營衝擊最大的恐非北市，而是新北等激戰區。他也表示，柯P能攻擊綠營的力道，傷害絕對比國民黨來得大。

民進黨選對會日前陸續與基層台北市議員、里長完成座談，今天將向黨主席蔡英文提出是否自提人選的建議案，再由蔡英文決定黨內支持的人選及對外公布的時間。民進黨高層透露，為避免黨內鬧分裂，基層多數主張自提人選，並認為柯文哲支持度不若以往，沒必要為了柯P得罪自己人。但若捨棄柯P，在藍營丁守中民調穩定向上，綠色選票被瓜分情況下，黨內也擔心台北市將變成藍天，「確實陷入兩難」

據《鏡週刊》報導，有名黨政人士透露，若民進黨自提人選，除衝擊民進黨原規劃由新北市參選人蘇貞昌當領頭羊的盤算外，對宜蘭縣、嘉義市、彰化縣、澎湖縣甚至台中市等選區都可能造成關鍵衝擊。

有位支持與柯合作的綠委直言，若自提人選，年底將是民進黨對決柯文哲，即便不計算其他縣市外溢效應，柯在北市拿30萬票，6個議員選區各支持2個「柯家軍」，民進黨恐有超過10名議員候選人落馬。

此外，該報導指出，蔡英文雖始終傾向與柯合作，但綠營基層反柯聲浪高，自提成綠營非走不可的路，一位選對會成員直言在這種氛圍下，結局恐怕很難逆轉。

(中時電子報)