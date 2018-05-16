縮短小農與消費者距離 「小森市集」開辦直賣所

：「小森市集，人文農創直賣所」強調「採買日常美學．主張意識消費」，整合台灣在地的小農、小生產者，經營自已的直賣所模式。（馮惠宜攝）

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原本是流動市集的「小森市集」有鑑於市集總是看天吃飯，流動的地點不易經營長期顧客，召集人之一的張維真於是號召市集小型生產者的農友、職人們一同成立農創直賣所。（馮惠宜攝）
「小森市集，人文農創直賣所」開幕期間還有隱藏版的超值組合提供給消費者，同時召募社員以共同契作、採購概念，提供社員低於市價的採買價格，以扶持小農能計劃生產，預購預售。（馮惠宜攝）

台灣市集百樣風情，市集除了以主題活動吸引人流外，還能變成社會企業，成立兩年的　「小森市集」以人文農創、友善生活、食農體驗的理念為主軸，以支持農友、小生產者成為育成基地，近日在鄰近台中草梧道的模範商圈成立第一間由農夫市集籌辦的直賣所-「小森市集，人文農創直賣所」讓遠地小農可透過此平台和在地消費者零距離互動。

小森市集成立於2016年，除假日巡迴台中精明商圈、米平方商場集市外，也不定期到道禾六藝館、審計新村參與活動，兩年來已培養出上百家合作農友、手創業者，深受粉絲喜愛。唯市集看天吃飯，流動的地點不易經營長期顧客，創辦者張維真於是號召市集小型生產者的農友、職人們一同成立農創直賣所，讓小農、小生產者，有固定場域，方便舊雨新知訂貨、取貨。

張維真說，直賣所的概念是源自於日本，以就近可購買產地直送的新鮮蔬果及安心手作的食品為主，由農民自行訂價上架。因小生產者的產品量少具有獨特性，且場域充滿濃濃人情味及農民用心的溫度，故廣受日本社區喜愛；在日本，直賣所數量更是逼近便利商店。

她也期許，「小森市集，人文農創直賣」整合台灣在地的小農、小生產者，經營自已的直賣所模式，讓好食好物在日常生活中落實扎根，實踐有意識的生活態度，理解人與土地之間的親密關係。

不只推薦小農產品，這家直賣所舉也將不定期辦食農教育、手作課程、料理共食…等活動；更將依照節氣安排產地旅行，帶著粉絲到農村、田裡、山上進行食農體驗，期待帶給消費者更深一層的教育意義及心靈感受。

(中時 )

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