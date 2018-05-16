「兩岸一家親」之外 柯P還有一句話惹怒綠營不禮讓

台北市長柯文哲。(報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

台北市長選戰一役，民進黨今天揭曉是否禮讓柯文哲。由於近日柯因兩岸論述衍伸的風波導致民調受影響，知情人士指出，柯P除了「兩岸一家親」惹怒深綠與獨派外，民進黨決定不再禮讓，還因為他說了另外一句話，那就是他曾爆料「收買名嘴要錢」。

今年3月，柯P上直播節目，公開批評政論節目說「收買名嘴要錢」。引起名嘴圈一片撻伐，他隨後又回應，「他們（名嘴）哪一天不攻擊我的」。根據最新一期《鏡週刊》報導，柯P這番話再惹惱親綠媒體名嘴，每天「柯黑」，才導致柯、綠合作方向生變。

據報導，民進黨本來想延續2014年與柯合作模式，以便年底可「不費一兵一卒與糧草，把國民黨困在台北市」。而且蔡英文從未明確表態支持禮讓或自提人選，甚至一席「莫忘初衷」的說法，明顯呼籲支持者別忘了民進黨的對手是國民黨，而非柯文哲。

本月初，柯文哲接受深綠廣播節目專訪，提到要為「兩岸一家親」論述造成不爽抱歉、歹勢。事後他澄清，「不是為兩岸一家親論述道歉，是為造成不爽感到歹勢」，但外界質疑兩者沒有不同，柯是為爭取選票而態度反覆。對此，柯稍後受訪重申，「你不爽，我只能說歹勢」，這句話很自然，基調沒變；但當媒體追問，還敢不敢講這幾個字，他卻又未說出口。

(中時電子報)

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