別開心太早！「499吃到飽」用戶 恐面臨3種後遺症

2018年05月16日 09:06 中時電子報 簡怡欣

電信「499之亂」引爆全台搶辦潮，推估為期7天的限時促銷活動，光是中華電信一家就至少吸引120到130萬用戶申辦。不過，跟上這波限時499方案的用戶，也別高興得太早，後續還可能面臨3大後遺症，「世界越快，心則慢，499也是，未來可能會很慢。」

電信三雄499網路吃到飽看似划算，但除了有通訊行店長指出，其實這次方案和通訊行攜碼(NP)申辦合約的金額相差不大；據壹週刊報導，有電信員工爆料，雖然業者釋出上網不限速吃到飽，內部卻會依照用戶的資費高低區分，499低資費用戶網速「可能會差到6折」。

只要人潮較多或是熱門景區，相較其他高資費用戶，499低資費用戶網路品質恐打折扣；且這次中華電信、台灣大哥大的499方案，並沒有包含公共場合的WiFi熱點服務，也就是說，就算遇到上網壅塞情況，根本無法連結其他免費熱點分流，或需額外支付費用才能使用。

更甚者，據蘋果日報報導，根據3C達人試算，若用戶未來考慮提早解約， 499專案違約金都偏高，中華電信第15個月違約金高達8,625元，比繳完合約期的月租費還貴；台灣大哥大首月違約金5,846元，遠傳首月違約金2,971元。

有網友留言說，「這幾天在使用4G的速度就不是那麼穩定」、「降到499可能只是個政策之一，未來有可能速度變慢，而為5G做鋪路」。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，若業者契約沒有載明限速條例，就得提供用戶相同網速、不得限速，對此將不定期抽查電信業者機房確認。

(中時電子報)