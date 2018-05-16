別開心太早！「499吃到飽」用戶 恐面臨3種後遺症

499吃到飽方案限時7天擴大全民申辦，15日是申辦最終日，有許多民眾趕在最後一刻申請。（本報系資料照/鄧博仁攝）

友善列印
中時電子報

電信「499之亂」引爆全台搶辦潮，推估為期7天的限時促銷活動，光是中華電信一家就至少吸引120到130萬用戶申辦。不過，跟上這波限時499方案的用戶，也別高興得太早，後續還可能面臨3大後遺症，「世界越快，心則慢，499也是，未來可能會很慢。」

電信三雄499網路吃到飽看似划算，但除了有通訊行店長指出，其實這次方案和通訊行攜碼(NP)申辦合約的金額相差不大；據壹週刊報導，有電信員工爆料，雖然業者釋出上網不限速吃到飽，內部卻會依照用戶的資費高低區分，499低資費用戶網速「可能會差到6折」。

只要人潮較多或是熱門景區，相較其他高資費用戶，499低資費用戶網路品質恐打折扣；且這次中華電信、台灣大哥大的499方案，並沒有包含公共場合的WiFi熱點服務，也就是說，就算遇到上網壅塞情況，根本無法連結其他免費熱點分流，或需額外支付費用才能使用。

更甚者，據蘋果日報報導，根據3C達人試算，若用戶未來考慮提早解約， 499專案違約金都偏高，中華電信第15個月違約金高達8,625元，比繳完合約期的月租費還貴；台灣大哥大首月違約金5,846元，遠傳首月違約金2,971元。

有網友留言說，「這幾天在使用4G的速度就不是那麼穩定」、「降到499可能只是個政策之一，未來有可能速度變慢，而為5G做鋪路」。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，若業者契約沒有載明限速條例，就得提供用戶相同網速、不得限速，對此將不定期抽查電信業者機房確認。

(中時電子報)

499之亂最終日！婦人拄拐杖也參戰
499瘋潮 中華電吸引逾120萬用戶
民眾瘋搶辦 員工操到昏倒
通訊行店長：申辦前這7件事請先考慮清楚

縮短小農與消費者距離 「小森市… 混凝土業者驚傳配比造假 市議員…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。