MLB》無失分卻被換下 陳偉殷先發4.1局無緣勝投

2018年05月16日 09:05 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

陳偉殷16日在主場先發對戰道奇，前4局僅讓客隊擊出1安，沒有失分。在馬林魚2比0領先的情況下，殷仔投完5局上就可望成為勝投候選人，卻在1出局、兩人在壘時，因用球數達83球被總教練麥汀利換下，無緣爭取本季第2勝。終場馬林魚以4比2擊敗道奇。

幸好接手的右投魏格倫連退兩人，結束5局上，沒讓殷仔留下的兩名跑者造成更多傷害。陳偉殷此役先發4.1局，僅被道奇擊出3安，另有三振與四壞各3次，雖然無緣勝投，好消息是自責分率從賽前的10.22降至7.56。

陳偉殷傷癒復出前3戰，都被對手擊出全壘打，上役更慘遭小熊震撼教育，先發3局狂失9分、單局失8分都創個人最慘紀錄，苦吞敗投。不過16日回到主場先發對道奇，殷仔總算不再挨轟，前4局雖3次讓首名打者上壘，也總能發揮危機處理能力，沒讓道奇得分。

殷仔前3場先發，最多是5月4日對紅人投了82球，另外兩場都只投68球。今天前4局雖未失分，但用球數偏高已達73球。5局上他保送了首名打者普伊，接著投手亞歷士伍德犧牲觸擊失敗，殷仔又被1棒克里斯泰勒打出中外野安打，此時用球數83已是因仔本季單場最高，麥總確認牛棚熱身完畢，就喊暫停上丘換投。

無失分且差兩個出局數，就能成為勝投候選人卻被換下，殷仔肯定不開心。然而比起去年4月對水手，7局無安打都能被換下，麥總的調度似乎也見怪不怪了。

打擊方面，陳偉殷2局下在1出局、二三壘有人時上場，原本有機會賺進生涯首分打點，沒想到他打了一顆三壘線邊的彈跳球，跑者梅賓回壘不及，道奇三壘手賈斯汀騰納觸殺梅賓後快傳一壘，形成另類雙殺，也讓該局留下殘壘。

(中時電子報)