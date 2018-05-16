玩文字遊戲 李天鐸：寧信世界有鬼也別信民進黨這些鬼

2018年05月16日 09:15 中時電子報 謝雅柔

蔡政府將執政屆滿2週年，行政院針對青年低薪、少子化、新移民政策等三大項祭出政策牛肉。然而，政院大張旗鼓舉行記者會，勞工看到是美化帳面的數字，沒有實質意義。對此，前國安局官員李天鐸說就是不負責任的「文字遊戲」，「寧願相信這世上有鬼，也不要相信民進黨這些鬼！」

為達成蔡英文總統交付任務，在今年解決年輕人低薪問題，行政院長賴清德年初要求行政院副院長施俊吉在農曆年前提出具體方案。施俊吉日前提出時薪從現行140元提高為150元，證明跨部會想破腦袋，因應低薪策略也只有調整月薪與時薪。且時薪再加10元，受惠人數有限，多半是打工族，對於解決青年低薪問題，難以展現成效。

此外，施俊吉當天先說明第1季「名目經常性薪資」加入年終獎金等「非經常性薪資」，再扣除通膨等物價因素後，得出的「實質總薪資」，第1季平均月薪竟逼近6萬元。然而，卻被質疑若勞工月薪逼近6萬元，政院何需洋洋灑灑提出10大政策、37項措施搶救低薪？

對此，李天鐸說這個政府、這批人最會玩的就是不負責任的「文字遊戲」。他提及「派遣工」最經典，為了美化失業率的帳面，企業家為了少付勞保年金、資遣費，不再有「企業責任」、「永續經營」。李天鐸直言，寧願相信這世上有鬼，也不要相信民進黨這些鬼！

(中時電子報)