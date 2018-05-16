混凝土業者驚傳配比造假 市議員顏莉敏：捷運結構總體檢

2018年05月16日 09:34 中時 陳世宗

市議員顏莉敏16日要求市府應要全面總體檢捷運相關的工程結構。（陳世宗翻攝）

彰化地檢署查獲台中巨力混凝土公司偷調混凝土配比，節省成本供貨，恐嚴重影響工程耐久度降低、坍度不足，15日對該公司及下游廠商進行大規模搜索。市議員顏莉敏16日說，經查該公司竟也是「台中捷運綠線工程」的混凝土供料商，市府應該要全面總體檢。

北市捷運工程局表示，該混凝土廠雖為該局代辦台中捷運綠線工程混凝土材料供應商之一，但台中捷運工程混凝土供料商除需取得台灣營建研究院之優質混凝土標章（GRMC）外，供料過程並經過層層品質查驗程序，如目前核准之混凝土配比並未摻有飛灰或爐石。

顏莉敏說，在檢調進行調查釐清同時，台中市政府應協同台北市政府捷運局進行「台中捷運綠線工程」混凝土結構的全面體檢；雖然北市捷運局稱巨力供應台中捷運工程的水泥使用量沒有明顯異常，但帳面上的資料和實際使用的成分是否一樣，仍讓人難免有疑慮？

顏莉敏指出，品管人員抽驗混凝土成分也並非是每天抽驗，難保有魚目混珠的可能情形，希望台中市政府和台北市政府要對人民負起交代責任，相關單位應立即對捷運工程混凝土結構進行全面體檢，各混凝土供料商也要再重新檢視其契約規範和實際成份。

顏莉敏強調，這攸關廣大市民的公共安全，絕不可等閒視之，她要求北市捷運局和台中市政府要向議會提出體檢報告，負起檢驗及說明責任，以安民心。

北市捷運工程局表示，該局目前核准之低鹼水泥供應商僅台泥、亞泥及信大水泥三家公司，每月均配合將各預拌廠購買之一、二型低鹼水泥數量提送本局彙整，以利查核各廠之低鹼水泥用量是否與其混凝土供貨數量相符。

北捷工程局強調，該局每批進料須依契約規定頻率，隨機執行溫度、坍度、氯離子含量之現場檢測，並製作混凝土試體進行28天抗壓強度試驗。目前巨力混凝土廠供料臺中捷運工程迄今，混凝土28天抗壓強度均符合契約規定，惟為避免爭議，該局將暫停該廠供料資格。

(中時 )