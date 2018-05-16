桃機2航北側擴建工程完工 即將試營運

桃園機場第2航廈3樓出境大廳的北側擴建工程已經完工，15日開始測試所有系統，近期將開始使用試營運。（陳麒全攝）

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第2航廈南、北兩側的擴建工程完成後，第2航廈的年旅運容量，可以由1700萬人次提升到2200萬人次，讓桃園機場在第3航廈完成啟用前，暫時紓解旅運量不足的問題。（陳麒全攝）

桃園機場第2航廈3樓出境大廳的北側擴建工程已經完工，15日開始測試所有系統，待測試完成後，預估7至10日後，就可以邁入試營運階段，預計在暑假期間的旅運高峰期前全面啟用，將可以紓解旅客人潮。

桃園機場第2航廈3樓出境大廳南、北兩側的擴建工程於2015年底動工，總經費22.97億元。2017年9月27日北側工程舉行上梁儀式，當天南側出境大廳區域完成啟用，增加22至24號3條櫃台島區，24個旅客報到櫃台，以及1500平方公尺的等候空間。

3樓出境大廳北側區域擴建工程在15日已經全部完工，系統廠商、航空公司、桃機公司、航警局等單位人員已進駐，針對工程設施展開密集測試，確保資訊顯示板、旅客報到、行李輸送、安檢X光機等系統運作正常。

桃機公司目前也與各單位協調，逐步增加系統測試強度，希望透過啟用前的測試，找出異常設備與系統應改善之處，加以修正，初步排程7至10日，每日針對測試結果檢討評估，待確認系統運作正常後，才會進入開放旅客使用的試營運階段，實際讓旅客使用新的報到櫃台，並定在暑假前全面啟用，紓解旅客人潮。

根據桃園機場公司的規畫，第2航廈南北兩側的擴建工程完成後，3樓出境大廳旅客報到等候空間將從1萬平方公尺，擴增到1萬5000平方公尺，並增加了56個人工報到櫃台；2樓的轉機安檢空間，也從現有140平方公尺，增加3倍至420平方公尺。第2航廈的年旅運容量，可以由1700萬人次提升到2200萬人次，讓桃園機場在第3航廈完成啟用前，暫時紓解旅運量不足的問題。

(中時 )

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