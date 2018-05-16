兒童遊戲場無「法」管 立委提專法規範

2018年05月16日 10:23 中時 鄭舲

夜市常見如摩天輪、小火車等小型遊樂設施，近年來許多活動也會設置大型氣墊溜滑梯，深受孩童喜愛。但這類非固定式的兒童遊樂設施缺乏管理法源，發生意外也「無法可管」，國民黨立委王育敏等人因此提出《兒童遊戲場安全管理條例草案》，明確規範兒童遊戲場之權責機關、檢驗、抽查基準與罰則，期望解決現行兒童遊戲場的管理亂象。

國內各地都設有兒童遊戲場，遍佈公園、學校或百貨公司，但經民間團體調查，全台各場所附設的兒童遊戲場共1萬1174處，合格者只有6588處，合格率不到6成。不論營利或非營利，兒童遊戲場普遍存有違規營業沒稽查、公安消防問題多、設施設備不安全等風險，親子前往消費其實危機四伏。

王育敏指出，目前兒童遊戲場的管理分屬「各行業附設兒童遊樂設施安全管理規範」或自治條例，不僅沒有法令強制拘束力，且各機關權責不清，各行業主管機關與地方政府的稽查成效也不佳。加上目前「各行業附設兒童遊樂設施（非機械式）的管理規範」是由社政單位主管，但遊樂設施涉及工業設計、物理力學、人體工學、遊具規劃設計及施工等理工專業，並非社政主管機關能勝任。

因此，王育敏、呂玉玲與王惠美等藍委提出《兒童遊戲場安全管理條例草案》，將營利與非營利的非機械式兒童遊戲設施一併納管，適用範圍除了餐飲業、百貨賣場、旅宿業等附設的免費兒童遊戲場外，也擴及公園、學校、公立幼兒園、公寓大廈、兒少福利機構等地的遊戲場。

草案規定兒童遊戲場的主管機關每年須實施安全稽查，並要求兒童遊戲場應有事故發生的緊急處置流程，管理人員也應接受安全講習與訓練。同時，兒童遊戲場的設計、製造、安裝、檢查及維護，都應符合國家標準及相關法規，完工後亦須經專業認證機構認證通過，兒童遊戲場才能開放啟用。

王惠美表示，過去兒童遊樂場的規範不夠完備，導致兒童在使用遊樂設施時受傷的事件頻傳，衛福部雖已制定相關管理辦法，但為了給兒童更安全的保障，也讓業者能遵守規範，因此提出這項草案、提升法律位階，給兒童跟家長更全面的保障，讓遊樂更加安全。

連署法案的藍委林為洲說，遊樂園中遊樂設施的操作人員都受過相關訓練，也有明確管理規則，但移動式的遊樂設施就沒有如此嚴謹規範，安全風險相對高。制定本法就是希望建立兒童遊戲場更完善的管理機制，由地方政府勘查場地、督導設置及派員管理，落實保障孩童遊戲安全。

(中時 )