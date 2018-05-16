臨時性遊樂設施 立院法制局建議納《建築法》管理

2018年05月16日 10:22 中時 鄭舲

日前新竹一家購物中心的兒童遊樂設施「飛天椅」發生失速意外，造成孩童與成人受傷，引發外界質疑遊樂設施安全性。立法院法制局指出，「飛天椅」等臨時性機械遊樂設施沒有明確管理法源，建議修正《機械遊樂設施設置及檢查管理辦法》，將臨時性的機械遊樂設施納入《建築法》規範。

今年兒童節前夕，新竹一處購物商場因工作人員操作不慎，導致1名兒童從「飛天椅」突然失速摔落而腦震盪、撕裂傷的意外，有7名成人也因救援孩童而受傷，引發社會大眾對於兒童遊樂設施安全性的疑慮，要求主管機關儘速修法，對遍及夜市、商場、集會的「臨時性機械式遊樂設施」加以規範。

法制局表示，目前針對兒童遊戲場有《兒童及少年福利與權益保障法》、《兒童遊戲場設施安全管理規範》及《建築法》第77條之3及《機械遊樂設施設置及檢查管理辦法》等相關法制，但《兒童遊戲場設施安全管理規範》法律位階只有「行政規則」，對跨機關分工協調沒有強制力，對非政府機關設置的兒童遊戲場，更無法發揮規範功能。

同時，《建築法》雖就「機械遊樂設施」訂有設置、檢查及管理等完整管理規範，並有相關罰則。但主管機關內政部認為，機械遊樂設施指「建築基地內固著於地面或建築物」藉由動力運轉的遊樂設施，例如遊樂園內的雲霄飛車、旋轉木馬或纜車等，像「飛天椅」這類臨時性遊樂設施，並非建築法所管範疇。

法制局指出，《建築法》第7條並無規定機械遊樂設施須以「定著於土地上或地面下」為要件，且臨時性機械遊樂設施的性質、機能及結構與目前已納管的機械遊樂設施相近，又涉及機電、結構及力學等專業，恐非社政機關所能勝任。

基於專業分工考量，法制局建議可刪除《機械遊樂設施設置及檢查管理辦法》第2條「建築基地內固著於地面或建築物」文字，將這類機械遊樂設施納《建築法》規範。主管《建築法》的內政部營建署表示，相關議題仍在開會討論，因此對修法建議暫無回應。

(中時 )