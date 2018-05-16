青年署提供暑期600個工讀職缺 1.5個月薪資3.4萬元

2018年05月16日 09:56 中時 林志成

教育部青年推動署「青年暑期社區工讀計畫」，今年在全國各縣市提供276家非營利組織600個工讀職缺，工讀期間自7月9日至8月22日共1.5個月，薪資總計3萬3975元。

今年這項計畫正開放大專校院學生報名中，有打工規畫的大專在學青年可至青年署「RICH職場體驗網」(rich.yda.gov.tw)投遞履歷，開放投遞時間預計至6月10日，各職缺進用到學生即下架。

青年署表示，「青年暑期社區工讀計畫」以從事社區產業、推動社會公益之非營利組織為工作場域，讓大專在學青年於暑假期間得以深入各地社區工讀。工讀職缺皆經過專家學者審核，具有多元性學習的工讀機會。

去年的暑期社區工讀，來自台北大學公共行政暨政策學系的林玟馨及交通大學傳播與科技學系的楊巧柔同學，暑假期間至「台灣玩具圖書館協會」工讀，兩位同學發現工讀單位在推廣上面臨人力資源、經費及專業能力不足的困境。

他們利用自身分析能力、美感設計等專長，運用二手玩具並加入創意，設計桌遊及帶領活動。工讀期間設計了3款桌遊，在桃園市13區樂齡學習中心巡迴，讓青年朋友與長者一同藉由桌遊，增加互動的機會，成為親情的連結。

青年暑期社區工讀計畫今年職缺內容相當多元，例如社區故事影像記錄、社區導覽、生命繪本編輯員、漁村休閒推廣員、空間規劃師…等。歡迎大專在學青年踴躍報名！若有相關疑問，可電洽0800-885-881計畫承辦單位詢問。

(中時 )