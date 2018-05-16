傳綠今攤牌 柯P：民進黨清楚怎樣利益最大 但還是很難這樣做

2018年05月16日 10:54 中時 張潼

民進黨今開選對會，預計將會決定年底台北市長將禮讓柯文哲或自提人選。柯今未安排媒體聯訪時段，但仍在等公車上班時被「堵麥」，他忍不住大嘆最近這些爭議「台灣都在用意識形態檢驗自己同胞」，而民進黨其實若純粹理性思考，當然知道台北怎麼做會有最大利益，可是「他還是很難這樣做」。雖然言下之意也透露今天恐怕不會獲得禮讓的答案，但柯文哲也強調，這次的選舉主軸確定了，就是進步價值、光榮城市、務實對話。

面對綠營是否禮讓，進而引發諸多紛爭、言論甚至飽受攻擊，柯文哲表示，社會上比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非，總是有中道力量，所以，不是不講兩岸一家親就是台獨，也不是不講台灣價值就是共匪同路人，台灣好不容易走到今天民主、自由、多元、開放、包容，「但我們有看到包容嗎？」人家為什麼問我兩岸一家親我不想回答，因為曾幾何時，台灣都在用意識形態檢驗自己的同胞。

接著，他也提到民進黨似乎不太包容他的意見。柯文哲說，不是意見不一樣就代表在批評，這是很重要的文化，就像當醫師開死亡病例討論會，說他開不好不是在講壞話，所以，如果提出不同意見就要被當女巫燒掉，「這沒辦法！」

至於民進黨是否自提人選的問題，柯文哲認為，2000年前人類原本直接民主，後來才有政黨政治、代議政治、間接民主，但現在這種時代，網路馬上做，要不要間接民主可以商議，而且現在這樣變成黨同伐異，同一黨罵外面有罵外面的自由，不同就修理他；柯更坦言，此舉已經讓市府內部3位民進黨首長很尷尬。

柯文哲強調，民主政治還是跌跌撞撞，因為人若理智、就沒有歷史，其實民進黨純粹就理智思考，在台北市怎樣有最大獲利很清楚，但他沒這麼做；媒體追問，那應該怎麼做、和柯文哲合作嗎？他笑說，人類不是絕對理智，如果理智，歷史就不會那麼有趣。

最後，柯文哲說，除了藍綠，有沒有其他因素爭取人民認同？2014年選舉時他強調改變台灣從首都開始，改變文化從台北開始，2018選戰則應該是場社會運動，給台灣新的思維，所以，選戰口號要叫「進步價值、光榮城市」，還要務實對話、讓不同理念之間的人能夠對話。

他強調，2014年時推倒藍綠高牆，今年2018年，台灣有沒有機會逃脫24年來被藍綠綁架？如果這次藍綠都推候選人，那他就是「走出藍綠包圍」。

(中時 )