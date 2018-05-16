府秘書長陳菊接蘇貞昌競選總部主委 羅智強告圖利、貪汙

陳菊接蘇貞昌競選總部主委 挨羅智強告發圖利、貪汙。(陳志賢攝)

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羅智強前往北檢告發陳菊圖利、貪汙。(陳志賢攝)
總統府秘書長陳菊(右)與總統府前副秘書長羅智強。（資料照，黃世麒攝/吳江泉攝）

前總統府副祕書長羅智強，7年前由總統府發言人轉任馬英九辦公室副執行長，被民進黨團提告貪汙，結果同樣領有公務員薪資的總統府祕書長陳菊，也接任民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選總部主委，認為陳涉嫌圖利自己並掏空國庫，16日上午到台北地檢署告發陳菊涉嫌圖利罪、貪汙罪。

羅智強控稱，他2011年時任總統府發言人，轉任馬英九競選連任辦公室副執行長，民進黨立法院黨團告發並檢舉他涉及刑法圖利罪，違反行政中立。當時民進黨黨團幹事長高志鵬還批評他領公務員薪資，馬英九總統卻以慷納稅人之慨行逕，圖利自己並掏空國庫，令人不齒。

羅說，當時他已離開總統府，並未領總統府薪水，卻仍遭民進黨提告，纏訟近一年。因此依照高志鵬邏輯，現任總統府祕書長陳菊去接任蘇貞昌競選總統主委，卻同時領總統府公務員薪資，「蔡英文總統卻以慷納稅人之慨行逕，圖利自己並掏空國庫，令人不齒。」

羅認為，陳菊涉嫌違反貪汙治罪條例「利用職權機會或身分圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者，以及刑法公務員圖利罪。

◎ 羅智強聲明如下：

民進黨新北市長參選人蘇貞昌於民國2018年5月15日宣布，由現任總統府秘書長陳菊接任競選總部主委。

依民進黨立院黨團於2011年，針對時候總統府發言人的本人轉任馬英九競選連任辦公室副執行長，告發並檢舉本人涉及刑法圖利罪和違反行政中立之邏輯。本人依同様邏輯，告發陳菊涉及刑法圖利罪和違反行政中立。

2011年民進黨黨團幹事長高志鵬曾痛斥：「羅智強已卸任總統府發言人，轉任『台灣加油讚』副執行長，迄今卻仍領有公務員薪資。馬英九身為總統，卻以此種慷納稅人之慨的行徑，圖利自己暨掏空國庫，著實令人不齒。」

文章來源：羅智強 臉書

實則當時本人離開總統府，並未領取總統府任何薪水，惟仍遭高志鵬等人代表民進黨提告，纏訟近一年。

依高志鵬邏輯，我們也可以這麼説：「陳菊是現任總統府秘書長，接任蘇貞昌競選總部主委，卻同時領有總統府公務員薪資。蔡英文身為總統，卻以此種慷納稅人之慨的行徑，圖利自己暨掏空國庫，著實令人不齒。」

2011年的高志鵬認為，羅智強行為已經涉及違反貪污治罪條例第六條第一項第五款，利用職權機會或身分圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者；以及刑法第一三一條公務員圖利罪等。

如果，當時已「卸任」府發言人、並未領總統府薪水的羅智強，都該當上開罪項。那麼，同様邏輯，目前「在任」的總統府秘書長陳菊，才是真的涉及違反貪污治罪條例第六條第一項第五款，利用職權機會或身分圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者；以及刑法第一三一條公務員圖利罪等。

所以，本人決定，依高志鵬邏輯，告發陳菊。

(中時電子報)

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