奇蹟! 老翁法會猝死60分鐘 2師姐鬼門關前救命

2018年05月16日 10:30 中時 周麗蘭

雲林縣消防局高級救命技術員戴至隆（左）10幾年前在台大受訓高級救命術，台大雲林分院副院長馬惠明（右）是他的老師。（周麗蘭攝）

75歲老先生陳萬得上月參加佛教法會時休克，猝死超過60分鐘，2名師姐第一時間持續CPR 10幾分鐘，後續消防局2名高級救命技術員的判斷與搶救正確，黃金救命時間分秒不浪費是重要關鍵，台大雲林分院急診室主任江文莒表示，身體不舒服及早求救、學習基本CPR非常重要。

雲林縣消防局高級救命技術員戴至隆指出，線上指導民眾施行心肺復甦術處置幫了很大的忙，119不只受理報案，也會指導民眾做CPR及高級救命術，等他們抵達現場時，加上電擊、給予強心針，成功案例越來越多。

戴至隆表示，搶救猝死病患，首先要建立一個靜脈的輸液，因此平常打針技術要很厲害，已經沒有呼吸心跳的患者血管更難打，搶救陳萬得老先生時，很快把針給打上，也很順利的把藥推進去，依照他的心律判斷給予電擊，持續給藥、電擊、 給藥再電擊，輔助中間不斷CPR。

戴至隆說，病患休克時旁人有沒有即時幫忙做CPR很重要，這是最重要的，其實只是單純的胸外壓胸就可以，以前觀念要口對口人工呼吸，這樣會減少民眾幫患者做CPR的意願，2010年世界衛生組織推廣不做口對口人工呼吸沒有關係，只是壓胸就可以。

接棒搶救的台大雲林醫院急診室主任江文莒表示，有些人身體不舒服會覺得先休息或睡個覺，如果身體真的不舒服，要趕快叫救護車，每個縣市的緊急醫療都有一定水準可以幫大家的忙，及早求救就是有必要的。

江文莒說，民眾也需要學基本的急救技能，主要是CPR以及電擊器的使用，這兩件事對的話，對第一時間的急救會產生很大的幫忙，民眾如果可以在消防隊員來之前就做的話，一般來說存活率可以增加2到4倍。

(中時 )