MLB》對球隊失望 紅人當家球星：最糟糕的開季

2018年05月16日 09:52 中時電子報 蔡銘仁

從23歲待紅人、到現在34歲，瓦托(Joey Votto)對球隊的忠心，是無庸置疑的，然而他自己打得很好，卻帶不動紅人向前進，今年至今，國聯中區戰況激烈，唯有紅人完全還在「狀況外」，是分區五隊中，唯一勝率不到5成的隊伍，瓦托也忍不住開炮，「從沒看過那麼糟的開季。」

瓦托2007年自紅人出道，至今12年間，紅人只有2010、2012和2013年，曾打進過季後賽，其他年份基本上都以不到5成勝率的戰績做收。今年球季，國聯中區不再是小熊獨大，釀酒人、紅雀和海盜都崛起，紅人卻持續不振，截至今天，以14勝28敗敬陪末座。

愛之深、責之切，瓦托身為紅人當家球星，談到球隊的近況，語氣也顯得相當無奈，「我希望我們是在正確的方向上，但我沒看過那麼糟糕的開季，沒記錯的話，這是我們隊史最差開季之一。想當然爾，很多人漸漸對我們失去信心，這對紅人球迷來說，可不是值得開心的時刻。」

瓦托不想再對球隊多做評論，然而，他也語重心長的說，「在紅人待了17年，球隊的事就是我的事，也許球隊裡有些人，不喜歡聽到這些，但這一切，確實讓人感到失望。」紅人戰績慘淡，球團在4月時，一口氣炒掉總教練普萊斯(Bryan Price)和投手教練簡金斯(Mack Jenkins)。

(中時電子報)