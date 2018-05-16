MLB》對球隊失望 紅人當家球星：最糟糕的開季

紅人戰績慘淡，瓦托(右)對現況感到失望。(美聯社)

友善列印
中時電子報

從23歲待紅人、到現在34歲，瓦托(Joey Votto)對球隊的忠心，是無庸置疑的，然而他自己打得很好，卻帶不動紅人向前進，今年至今，國聯中區戰況激烈，唯有紅人完全還在「狀況外」，是分區五隊中，唯一勝率不到5成的隊伍，瓦托也忍不住開炮，「從沒看過那麼糟的開季。」

瓦托2007年自紅人出道，至今12年間，紅人只有2010、2012和2013年，曾打進過季後賽，其他年份基本上都以不到5成勝率的戰績做收。今年球季，國聯中區不再是小熊獨大，釀酒人、紅雀和海盜都崛起，紅人卻持續不振，截至今天，以14勝28敗敬陪末座。

愛之深、責之切，瓦托身為紅人當家球星，談到球隊的近況，語氣也顯得相當無奈，「我希望我們是在正確的方向上，但我沒看過那麼糟糕的開季，沒記錯的話，這是我們隊史最差開季之一。想當然爾，很多人漸漸對我們失去信心，這對紅人球迷來說，可不是值得開心的時刻。」

瓦托不想再對球隊多做評論，然而，他也語重心長的說，「在紅人待了17年，球隊的事就是我的事，也許球隊裡有些人，不喜歡聽到這些，但這一切，確實讓人感到失望。」紅人戰績慘淡，球團在4月時，一口氣炒掉總教練普萊斯(Bryan Price)和投手教練簡金斯(Mack Jenkins)。

(中時電子報)

NBA》選秀樂透簽確定 太陽狀元國… NBA》聯盟更改選秀樂透制度 杜絕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。