走過墜機殉職 美軍雷鳥特技小組駕F-16重返天際

美軍雷鳥特技小組的兩架F-16戰機重返天空。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據美國空軍時報（Air Force Times）報導，今年4月發生成軍以來最嚴重墜機意外，造成資深飛行員史蒂芬少校（Maj. Stephen "Cajun" Del Bagno）殉職的美國空軍（USAF）雷鳥特技小組（Air Force Thunderbirds），在經過一月的調整後，確定將於19日維吉尼亞州蘭利基地（Langley Air Force Base, Virginia）復出，駕駛F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）大放異彩。

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成軍於1953年的雷鳥特技小組，隊內共有12名飛行員和百餘名地勤維修人員，目前使用的機型是F-16C型戰機，基地位於內華達州的的內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）。隊上軍官服務期限為2年、學員則為3-4年。特別的是，雖然平時任務是特技演出，但雷鳥中隊編制上仍屬於空軍的作戰部隊之一。

美軍雷鳥特技小組的並列飛行。（圖/美國空軍）

雷鳥小組在使用F-16C以前，最早使用F-84（Republic F-84 Thunderjet）執行任務，後陸續替換為F-100「超級軍刀」（F-100 Super Sabre）、F-4「幽靈」（F-4 Phantom II）和T-38教練機（Northrop T-38 Talon）。

曾使用F-100「超級軍刀機」的美軍雷鳥小組。（圖/美國空軍）

美軍特技小組「雷鳥」的首位女飛行員妮可。（圖/美國空軍）

中隊隊長瓦許中校（Lt. Col. Kevin Walsh）表示，「雷鳥小組很看重3天後的飛行表演，過去傷痛對我們是挑戰，但團隊成員以快速復原和專注的精神，已經做好返回天空的萬全準備。」而雷鳥小組也找回退役成員、飛行員尼克少校（Maj. Nick Krajicek）歸隊，接替因公殉職的史蒂芬少校空缺，並協助調整隊內的角色和負責位置。

(中時電子報)

文章來源：Air Force Thunderbirds to Resume Show Season This Week

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