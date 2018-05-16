低薪怒了！賴神被幹譙「乾脆說有一半人會少一顆蛋蛋」

2018年05月16日 10:00 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

行政院搶救低薪開錯藥方，主計總處列出的平均薪資5萬9852元創歷史新高，引發眾怒。行政院長賴清德昨天深夜在臉書澄清，「我們也瞭解，在社會上必然有超過半數人的薪資，是在這個平均數字以下的…這個數字重點在於看見整體薪資水準變化的趨勢」。不過似乎並沒有平息眾怒，甚至有網民直接回嗆「這個行政院長看來真的只適合講幹話，有半數低於平均（而且遠大於半數），就像說有一半的人會少於一顆睪丸」！

賴清德在臉書發文解釋低薪問題。(翻攝自賴清德臉書)

賴清德在臉書發文，「有很多人覺得這個數字沒有反映到大家真實的感受，我們必須說明，這個數字是要與不同時間點上的同一個數字做比較的，用來看見整體薪資水準變化的趨勢…可以讓初入職場的年輕人們，知道原來自己可以提出更高的薪資要求…我們也瞭解，在社會上必然有超過半數人的薪資，是在這個平均數字以下的」。

網友則回應「恭喜過去低薪的勞工，在短短兩年内，從低薪22k突飛猛進的快速達到58k，一年約以增19k的倍數成長，相信在這政府下，再兩年就可達到100k的薪資了！」、「真不知你能坐上這位置是祖先顯靈？還是上位者眼睛糊上了蚵仔肉？」、「施政好不好人民自有感，只有無能的政府才會跟人民〝爭執〞這些數據，這個政府末日不遠了」。

還有網友直接回嗆「這個行政院長看來真的只適合講幹話，有半數低於平均（而且遠大於半數），就像說有一半的人會少於一顆睪丸一樣，以薪資的絕對數字去比較，而刻意忽略這兩年來萬物飛漲與特定族群的薪資調升，難怪絕大多數的老百姓無感。」

(中時電子報)