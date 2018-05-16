國小制服1套超過4000元 議員批「不該自詡為貴族學校」

2018年05月16日 10:04 中時 林宏聰

高市議員童燕珍質疑河堤國小冬夏季全套制服要價4000多元，有家長嫌貴向她投訴。（林宏聰攝）

國小要不要穿制服？高市議員童燕珍16日質詢表示，河堤國小設計制服，冬夏季全買1套要價4000多元，家長嫌貴向校方反應，校長說不強迫購買，但每周卻設制服日，「矛盾的政策讓家長陷入兩難」；對此，教育局長范巽綠也認為不妥，將要求學校進行普查，若多數學生及家長決定不買，制服政策就有必要調整。

童燕珍指出，最近有家長向她投訴，河堤國小新設計的制服冬天1套要價1350元、西裝外套1200元、加上夏季制服全套購買，總價高達4000多元；高市教育局長范巽綠聽到這個價格，也坦言「確實高了一點，一般家庭未必負擔得起」。

童燕珍補充，有家長向校方反應，校長回應是邀集家長會推派3位委員成立制服委員會，再加上會長、家長會總幹事，經過半年會議慢慢凝聚對服裝材質、剪裁共識，家長可自由購買，學校不強迫，不過為了鼓勵孩子穿正式服裝，未來每周會設1天制服日。

「不強迫買、卻有制服日，不是很矛盾嗎？」童燕珍說，校長還解釋是希望藉由穿制服，讓未來是社會菁英的河堤孩子，習慣正式服裝的禮儀規範，襯托孩子的幽雅氣質，童燕珍痛批「河堤國小不該自詡為貴族學校」、「誰說穿了制服就能變成社會菁英」。

范巽綠答詢表示，早在10多年前即開放各校決定是否穿制服，河堤國小制服是由家長會決定樣式，但確實有家長覺得太貴，將要求校方做全校調查，獲知多數家長的意見，若普遍決定不買，制服政策就應該調整。

(中時 )