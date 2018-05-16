國小制服1套超過4000元 議員批「不該自詡為貴族學校」

高市議員童燕珍質疑河堤國小冬夏季全套制服要價4000多元，非強迫購買卻設制服日，讓家長無所適從。（童燕珍提供）

友善列印
中時
高市議員童燕珍質疑河堤國小冬夏季全套制服要價4000多元，有家長嫌貴向她投訴。（林宏聰攝）

國小要不要穿制服？高市議員童燕珍16日質詢表示，河堤國小設計制服，冬夏季全買1套要價4000多元，家長嫌貴向校方反應，校長說不強迫購買，但每周卻設制服日，「矛盾的政策讓家長陷入兩難」；對此，教育局長范巽綠也認為不妥，將要求學校進行普查，若多數學生及家長決定不買，制服政策就有必要調整。

童燕珍指出，最近有家長向她投訴，河堤國小新設計的制服冬天1套要價1350元、西裝外套1200元、加上夏季制服全套購買，總價高達4000多元；高市教育局長范巽綠聽到這個價格，也坦言「確實高了一點，一般家庭未必負擔得起」。

童燕珍補充，有家長向校方反應，校長回應是邀集家長會推派3位委員成立制服委員會，再加上會長、家長會總幹事，經過半年會議慢慢凝聚對服裝材質、剪裁共識，家長可自由購買，學校不強迫，不過為了鼓勵孩子穿正式服裝，未來每周會設1天制服日。

「不強迫買、卻有制服日，不是很矛盾嗎？」童燕珍說，校長還解釋是希望藉由穿制服，讓未來是社會菁英的河堤孩子，習慣正式服裝的禮儀規範，襯托孩子的幽雅氣質，童燕珍痛批「河堤國小不該自詡為貴族學校」、「誰說穿了制服就能變成社會菁英」。

范巽綠答詢表示，早在10多年前即開放各校決定是否穿制服，河堤國小制服是由家長會決定樣式，但確實有家長覺得太貴，將要求校方做全校調查，獲知多數家長的意見，若普遍決定不買，制服政策就應該調整。

(中時 )

低薪怒了！賴神被幹譙「乾脆說有… 7個刷牙壞習慣 只要有一個牙齒提…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。