名模錢歹賺 卡拉為拍泰格豪雅廣告「獅口餘生」

泰雅豪雅的形象廣告『＃DontCrackUnderPressure』，名模卡拉與雄獅入鏡。（TAG Heuer提供）

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泰雅豪雅的形象廣告『＃DontCrackUnderPressure』，名模卡拉與雄獅入鏡。（TAG Heuer提供）
為了影像寫實和強化張力，名模卡拉與雄獅同框入鏡，緊急時還得逃走保命。（TAG Heuer提供）
導演David Yarrow躲在籠子內拍攝卡拉與獅子合影畫面。（ TAG Heuer提供）
泰勒豪雅Carrera Lady鑽表，15萬6500元。（TAG Heuer 提供）
泰勒豪雅Carrera Lady玫瑰金女表，17萬3300元。（TAG Heuer 提供）

你以為模特兒的錢好賺？泰格豪雅（TAG Heuer）日前公布形象廣告，卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）半裸身與雄獅合影，原以為以當前的合影科技，只要將人與獸的照片PS合成就可交差了事，沒想到卡拉竟然不畏危險與獅子入鏡，果真是「錢歹賺」。

為了忠實呈現泰雅豪雅的廣告主題「無懼挑戰，成就自我」（

#DontCrackUnderPressure），負責掌鏡的知名攝影師David Yarrow完全不用任何後製效果，強化影像寫實與張力，但為了保護卡拉的安全，拍攝現場打造一座大鐵籠，以防獅子攻擊時卡拉可跳回籠裡，卡拉就在籠裡籠外進出多次，攝影師則緊抓住機會捕捉畫面。

卡拉表示她很喜歡野生動物，能與獅子一起工作是她的夢想，為此她的食指上還有雄獅的刺青，因此非常感謝泰雅豪雅讓她的夢想成真。

(中時 )

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