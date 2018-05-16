7個刷牙壞習慣 只要有一個牙齒提早報銷

2018年05月16日 10:21 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

刷牙是每天都要做的事，但7個刷牙壞習慣，恐讓牙齒提早報銷。《元氣網》今整理出7 個刷牙習慣迷思，其中牙膏先沾水再刷、刷完牙後反覆漱口及刷牙時間太短，都會減損刷牙清潔的效果，甚至有刷等於沒刷；起床後或吃完東西立刻刷牙的話，恐讓牙齒滋生細菌，甚至提早報銷。

《元氣網》今整理出7 個刷牙習慣迷思：

一、牙膏先沾水再刷，日本牙醫博士倉治七惠指出，先沾水的話，一刷很快就滿口泡沫，會讓人誤以為刷得差不多了，想趕快吐掉，此時牙膏也被吐出來，清潔效果大打折扣。正確的刷牙方式是將牙膏擠在乾燥的牙刷上來刷，以握筆方式輕輕握住清潔細部。

二、刷完牙後反覆漱口，多數牙醫師建議，過度漱口反而會沖掉口腔內殘存的氟，降低預防蛀牙的功效。刷完牙後可含約100毫升的水，漱20秒之後吐掉即可。而且之後至少30分鐘內不要吃東西，讓氟在口中停留一會，這樣才能充分發揮效果。

三、刷牙時間太短，全國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞表示，刷牙3大重點，首先必須使用含氟量達1000ppm的牙膏，其次是一天至少刷2次牙，而且每次要刷2分鐘以上，不是用牙膏抹一抹就吐掉，要讓氟與牙齒足夠接觸，才會有預防齲齒的效果，否則有刷等於沒刷。

四、起床後或吃完東西立刻刷牙，三軍總醫院牙科部牙周病科主任黃仁勇建議，應該先吃早餐再刷牙，如果先刷牙再吃早餐，牙齒乾淨的時間僅有30分鐘左右，等於是刷了一套乾淨的牙齒供細菌盡情滋生。有人質疑先吃早餐會不會把睡眠時在嘴巴內的病菌吃下肚？實際上是不會的，只要前一晚睡前的牙齒有好好刷就不致有太大問題。

也有人平常一吃完東西馬上就刷牙，澳洲牙科醫師麥可‧譚接受英國《每日郵報》（Daily Mail）訪問表示，食物酸性物質、酸性飲料會軟化牙齒琺瑯質，最好等口腔酸鹼值恢復平衡再刷牙，因此吃飯後等三十分鐘再刷牙較理想。

五、牙刷放在廁所馬桶旁

一般牙刷都放在廁所內，但當你在沖馬桶的時候，糞便細菌就可能噴飛到你牙刷。美國牙醫協會建議，把牙刷直放，不要碰到其他牙刷，以免交叉污染。並且，沖馬桶時記得蓋上馬桶蓋。牙刷要放置在通風處，完全乾燥再使用。

六、用力刷才刷得乾淨，刷太用力會傷到牙齦。衛福部豐原醫院牙科醫師楊宗融表示，建議挑選小頭軟毛的牙刷，兩顆兩顆輕輕刷，千萬不要過度用力，這樣能減少牙齦萎縮情形，同時能防止蛀牙。正常情況下，一支牙刷約可用2、3個月，但如果在這之前刷毛就分岔或彎曲，可能就是你刷牙的方法不對或力道太大導致。

七、牙膏選用天然不含氟的好？研究顯示，牙膏含氟量必須超過1000ppm才有預防齲齒的效果，不含氟的全天然牙膏顯然是無效的。依照經濟部標檢局規定，含氟牙膏的含氟量必須在800ppm以上、1500ppm以下。依此標準選用牙膏，就可安心使用。

(中時電子報)