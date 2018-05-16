水林鄉反對設置大型畜牧場 雲林縣政府持續溝通

2018年05月16日 10:32 中時 張朝欣

雲林縣水林鄉民不滿財團將在山腳村設置2處大型畜牧場，事前卻未充分溝通，為避免家園遭汙染成立自救會，16日縣政府派員與自救會協調，但雙方未達成共識，17日自救會將前往縣政府陳情抗議。

農林集團「農生公司」將於水林鄉山腳村東西2側興建大型養雞場與大型養豬場，因緊鄰尖山腳社區與蔦松藝術中學，居民認為畜牧場將嚴重影響蕃薯村、山腳村等5村生活品質與學生受教權，因而組成自救會。

自救會會長吳英貴表示，2處畜牧場的設立過程官商私相授受，未依法取得300公尺內長期住戶與2015年即合法申請設立在案安養機構同意，申請過程完全矇渾居民即核給畜牧容許使用同意書。

另外，養豬場將設在2012年即已完成有機農場認證2公頃的農園旁，未依中央申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第6章畜牧設施第22條之8，應敘明對周邊農業環境影響，審核過程明顯有疏失。

自救會呼籲雲林縣政府與鄉公所相關權責單位，在未取得社區居民認同的前提下，暫停2處畜牧場的開發與核發畜養許可。縣府農業處與環保局則強調一定會嚴格把關，並持續與當地居民充分溝通。

自救會指出，為了讓社會大眾了解水林鄉民反對畜牧場汙染環境的訴求，17日將發起「眾神護家園繞境祈安祈求好環境起義」活動，分別前往縣政府、縣議會與水林鄉公所陳情。

(中時 )