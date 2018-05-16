國台辦公布惠台31條落實情況 已提供近三千工作機會

2018年05月16日 10:23 中時電子報 喻華德

中國大陸國台辦今日舉行例行記者會，中央廣電總台央視海峽兩岸記者詢問關於惠台31條措施的的推動落實情況。國台辦發言人安峰山提出具體實例說明。

在徵信合作方面，人民銀行徵信中心下屬的上海資信有限公司與臺灣中華徵信所開展業務合作，聯合推出「臺灣地區信用報告查詢系統」業務，該項業務為大陸金融機構提供企業和個人在臺灣地區的信用記錄查詢服務，協助台資企業和臺胞解決在大陸融資問題。

在高新技術合作領域，中國大陸江蘇省積極支持台資企業申報高新技術企業和省科技計畫專案，符合條件的江蘇省台資企業等同享受企業技術改造普惠性綜合獎補等政策。目前全省已有近700家台資企業被認定為高新技術企業，享受15%的企業所得稅（相當我營所稅）優惠，2家台資企業先後獲得江蘇科技成果轉化專項資金支持，已批准支付資金共計950萬元(約4,457萬新臺幣)。

在政策補貼方面，黑龍江省2家台資食品企業同等享受省畜牧養殖「兩牛一豬」（奶牛、肉牛、生豬）政策補貼，分別獲得省市縣各種補貼2.26億元人民幣（約10.6億新臺幣）和9,500萬元人民幣（4.45億新臺幣）。

截至4月20日，「31條措施」已在湖北省落地24條。在就業聘僱方面，「31條」發布後，湖北省加快實施「千崗迎台青」計畫，目前已有27所高校提供582個正式教師職位，華工科技等一批省內重量級企業，以及在鄂（湖北）經營的台資企業已提供2,068個實習、就業職務。

在臺胞參與榮譽稱號評選方面，福建、山東、江蘇、湖北在今年「五一」期間表彰了一批臺胞。福建省、山東省分別評選出5名和1名臺灣同胞為2018年省級勞動模範，江蘇省授予1名臺灣同胞「五一勞動榮譽獎章」。湖北省分別授予幾位臺胞武漢市「三八紅旗手」稱號、2018年省勞動模範和2018年湖北青年「五四」獎章，另有多名臺胞獲得市州一級各類榮譽表彰。

(中時電子報)