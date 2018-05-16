馬洩密案改判有罪 羅智強痛批：判決「不食人間煙火」

羅智強(右二)(陳志賢攝)

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中時

前總統馬英九被控洩密案，高院改判4個月，前總統府副祕書長羅智強16日痛批二審判決非常荒唐離譜，邏輯倒果為因，令人匪夷所思，這判決將陷所有總統於不義，羅反問依此邏輯，難道總統不干涉司法有罪，干涉反而無罪？痛批高院判決是不食人間煙火的法匠判決，已真正重創政府治理。

羅智強說，過去法院已3度判馬無罪，皆認定國家總統在處理有關院與院之間的爭議時，有院際調解權。這也是總統能去諮詢幕僚的權利，否則總統連遇到大事連幕僚都不能諮詢的話，豈不讓讓他變孤家寡人？二審卻推翻見解，令人費解也匪夷所思。

他指出，看了二審理由，指為何總統沒有院際調解權，在這件事情上不能夠諮詢幕僚？是因總統在見到羅智強跟江宜樺時，2人共同結論是「不干涉不指導」，因此用不上院際調解權，批評這是什麼不可思議、倒果為因的邏輯？

他批評，難道如果總統的手那天決定干涉、指導，就是行使院際調解權，反而無罪，也就是說，干涉司法反而無罪，不干涉則有罪，二審判決自相矛盾、邏輯反覆，非常荒唐。

他說，這份判決將陷所有總統於不義，請問蔡英文、陳水扁、李登輝所涉及的兩岸國防外交哪一項不是機密？這些機密難道只要跟總統府副秘書長、行政院長參商，就叫洩密？這是個不食人間煙火的法匠判決，已重創政府治理。

(中時 )

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