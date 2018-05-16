教團要吳茂昆下台力度加大 籲讓教育走出黑暗

2018年05月16日 10:43 中時 林志成

教育團體要教育部長吳茂昆下台的力度加大！全國教師工會總聯合會周五晚間動員1000名教師，一起穿白衣、打開手機燈光，照亮處於「最黑暗」時期的教育部。另國教行動聯盟等團體周四前往行政院陳情，呼籲行政院長賴清德負起責任，立即撤換教育部長。

全教總今天動員各縣市教師工會代表在教育部前召開「518搶救教育部行動」行前記者會，他們拿著「拒絕接受吳茂昆」的牌子，強調因為吳茂昆擔任教育部長，現在是教育部最黑暗的時代，老師、家長都很痛苦。

全教總理事長張旭政說，他們已經進行動員，周五晚上6時至8時，會有1000個教師參加「518搶救教育部行動」，屆時每個人會身穿白衣，並一起打開手機的燈光，大家一起照亮黑夜，逼迫吳茂昆下台，以等待台灣教育的黎明。

全教總將發表的「518宣言」指出，台灣是個重視教育發展的國家，教育部長人選向來動見觀瞻，社會認知的最高教育首長，應該是位謙和有理、具有人文素養的部長，而不是像吳茂昆這樣一個公私不分、充斥爭議、沒有勇氣面對錯誤，自己從不犯錯的部長。

「518宣言」強調，教育禁不起空轉，教育需要陽光，請府院承認錯誤，撤換吳茂昆，另覓具有社會信任基礎，能夠帶領台灣教育的新任部長，才能讓陰霾盡退，陽光重新照亮教育園地。

另外，國教行動聯盟、全國幼教家長聯合總會及全國教育產業總工會等教團，周四也會在行政院前召開「吳茂昆下台，賴清德踹共」記者會，呼籲賴清德盡快讓吳茂昆下台。

國教行動聯盟等團體指出，聽到吳茂昆說出「我這輩子沒做過錯事」、「被發現違法就下台」等語，再看到吳茂昆剽竊東華大學專利、溢領薪資等報導，證諸他所言「我不是那麼清高的人」，教育界人士深感憂慮，他們決定站出來為全國數以百萬計的家長、老師及關心台灣教育人士發聲，要求吳茂昆下台。

(中時 )