民進黨今揭曉是否自提 里長力挺柯P笑了

柯文哲16日出席信義區里長座談，聽到多位里長力挺露出微笑回應。（吳堂靖攝）

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民進黨選對會今揭曉首都之戰布局，柯文哲近期因兩岸議題遭外界砲轟，白綠是否合作成矚目焦點，柯文哲16日出席信義區里長座談，會議中多位里長表態力挺柯，直言基層根本不在意兩岸親不親、台灣價值是甚麼，只在乎市政成效，一席送暖話語，讓近日心情緊繃的柯文哲露出燦笑。

信義區新仁里長吳建德表示，這幾年來多次陳情市政都有獲得市府回應，現在大家在講台灣價值、兩岸親不親，我根本不在意，大家在意的是有沒有一個能正視民眾聲音、苦民所苦的市長，我個人絕對支持市長，獲得台下熱烈回應。

吳建德更公開喊話柯，不要理甚麼選對會、選錯會，那他家的事，支持市長不畏艱難競選連任，但希望下任可以選一些比較好的局長，因為市府是一個團隊，對此柯文哲笑說「好啦！好啦！問題會解決」。

「如果問我支持誰，我支持柯文哲！」信義區五全里長吳秀好則在會前表態挺柯，她指出，柯文哲在這四年做很多事，因為一句「兩岸一家親」就要把他打死打趴，我覺得也不必要到這樣，以台灣現在的立場有很大的困境，無法得罪中國，民進黨中央真的要多方考量。

吳秀好指出，如果民進黨能夠提出非常強大、可以贏的人選，我們基層會考慮，可是今天狀況不是這樣，作為民進黨基層我也很為難，但我支持柯文哲，因為感受到他做很多事，包括國民兩黨的里長，大家都對他很肯定，只是現在支持姚文智的很大聲，也讓很多挺柯的不敢表態，造成寒蟬效應。

(中時 )

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