北捷局暫停巨力供料 配合檢方調查

台中捷運綠線工程，由台北捷運局中工處監造管控；北捷局暫停巨力供料並配合檢方調查！（陳世宗翻攝）

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針對彰化地檢署查獲巨力混凝土廠（大里廠）混凝土配比不符規範，台中市政府交通局長王義川16日說，該廠是台中捷運綠線910/930兩區段工程協力廠商之一，施工單位、台北捷運局中工處、台北捷運局3方有定期查驗水泥用量配比機制，並未發現工程使用不合格混凝土。

交通局長王義川說，台中捷運綠線工程由台北捷運局中工處監造管控，經向中工處了解，巨力混凝土廠是綠線910/930兩區段工程的協力廠商之一，廠內購買水泥用量配比均會定期查驗，確定是否符合捷運綠線工程標準，施工廠商每兩月至少查1次、台北捷運局中工處每三月至少查1次、台北捷運局每六月至少查1次，目前並未發現捷運綠線使用不合格的混凝土。

王義川說，為確保捷運工程混凝土品質，台北捷運局訂有多階段查核水泥用量機制，要求施工廠商至少每二個月前往供料商抽查水泥用量，進行自主查核；台北捷運局台中工程處與捷運局也會分別每三個月及六個月進行複查，核對混凝土廠水泥進料、庫存與混凝土配比水泥使用量是否異常，如有異常即暫停供料，確保捷運工程混凝土品質。

台北捷運局表示，目前巨力混凝土廠供應的混凝土，進行28天抗壓強度均符合契約規定，水泥使用量資料並無明顯異常。但為了避免爭議，暫停該廠供料資格，並配合檢調單位後續調查。

台北捷運局指出，捷運綠線工程混凝土供料商除必須取得台灣營建研究院優質混凝土標章（GRMC）外，該局也定期進行預拌混凝土品質評鑑驗廠，供料過程並經過層層品質查驗程序，目前核准使用的混凝土配比，均未摻有飛灰或爐石；每批進料必須依契約規定頻率，隨機執行溫度、坍度、氯離子含量等現場檢測，並製作混凝土試體進行28天抗壓強度試驗。

為防止預拌混凝土廠偷減水泥用量，台北捷運局針對混凝土供料商水泥使用量均有完善的管控機制，嚴格管制各混凝土供料商水泥用量符合混凝土配比使用量；目前查對巨力混凝土廠供應臺中捷運工程混凝土之水泥使用量資料並無明顯異常，後續該局將配合提供相關資料供檢調單位調查澄清。

(中時 )

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