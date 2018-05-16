解決少子化！行政院擴大發放育兒津貼至4歲

行政院長賴清德。(資料照,趙雙傑攝)

友善列印
中時電子報

行政院長賴清德今天召開「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會。行政院宣布擴大發放育兒津貼，綜所稅率未達20%的家庭，未領育嬰留職停薪津貼及未接受公共化服務者，每位0到4歲的兒童，每月可領新台幣2500元，第三胎以上每月再加發1000元。

賴清德指出，去年新生兒的出生數小於20萬，今年又比去年減少2500人，這趨勢不改，在2025年人口數會變負成長，2035總人口數會跌破2000萬人。賴說在昨天記者會中，跟大家報告新經濟移民法提供產業發展，除了可將經濟移民民變成我國國民或公民，也要鼓勵人民生育。

政務委員林萬億表示，目前育兒津貼只針對0歲到2歲，且綜所稅率20%以下、父母一方未就業的家庭發放；未來將擴大為綜所稅率20%以下家庭、未領取育嬰留職停薪津貼或接受公共或準公共化服務者，0歲到4歲幼兒皆可領，每月2500元，也就是一年3萬元，第三胎以上每月再加發1000元。

另外，現行中低收入戶每月育兒津貼4000元、低收入戶為5000元，0到2歲維持不變，2到4歲則一併為每月2500元，第三胎以上也加發每月1000元。

根據行政院簡報，0到2歲育兒津貼新方案將於107年8月實施，受益人數由原來的14.3萬人增加為26.6萬人；2到4歲將於108年8月實施，受益對象約40萬人。

(中時電子報)

藍營「棄丁保柯」？丁守中：繼續… 民進黨公布總統執政兩年滿意度民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。