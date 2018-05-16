解決少子化！行政院擴大發放育兒津貼至4歲

2018年05月16日 10:39 中時電子報 謝雅柔

行政院長賴清德今天召開「我國的少子女化對策-0-5歲幼兒教育及照顧篇」記者會。行政院宣布擴大發放育兒津貼，綜所稅率未達20%的家庭，未領育嬰留職停薪津貼及未接受公共化服務者，每位0到4歲的兒童，每月可領新台幣2500元，第三胎以上每月再加發1000元。

賴清德指出，去年新生兒的出生數小於20萬，今年又比去年減少2500人，這趨勢不改，在2025年人口數會變負成長，2035總人口數會跌破2000萬人。賴說在昨天記者會中，跟大家報告新經濟移民法提供產業發展，除了可將經濟移民民變成我國國民或公民，也要鼓勵人民生育。

政務委員林萬億表示，目前育兒津貼只針對0歲到2歲，且綜所稅率20%以下、父母一方未就業的家庭發放；未來將擴大為綜所稅率20%以下家庭、未領取育嬰留職停薪津貼或接受公共或準公共化服務者，0歲到4歲幼兒皆可領，每月2500元，也就是一年3萬元，第三胎以上每月再加發1000元。

另外，現行中低收入戶每月育兒津貼4000元、低收入戶為5000元，0到2歲維持不變，2到4歲則一併為每月2500元，第三胎以上也加發每月1000元。

根據行政院簡報，0到2歲育兒津貼新方案將於107年8月實施，受益人數由原來的14.3萬人增加為26.6萬人；2到4歲將於108年8月實施，受益對象約40萬人。

(中時電子報)