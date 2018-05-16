柯文哲為兩岸一家親道歉 國台辦：政治操作不得人心

2018年05月16日 10:44 中時電子報 喻華德

中國大陸國台辦今日舉行例行記者會，中天記者記者詢問對於臺北市長柯文哲就「兩岸一家親」道歉，後來又澄清這件事情的看法。另外，蔡英文即將就職滿兩周年，請問中國大陸方面是否還在等她的答卷？蔡英文之前接受採訪的時候說，是有「九二會談」這個事實存在，但是對「九二共識」不能讓步。

國台辦發言人安峰山表示，關於第一個問題，之前國台辦發言人已經對外作了表態。我們也注意到，最近柯文哲先生接受專訪的相關言論，在臺灣內部引起了很多爭議。我們說過，任何挑撥和製造兩岸同胞對立的圖謀，都是不可能得逞的。同時，拿兩岸同胞的親情福祉做政治文章，也是不得人心的。

關於第二個問題，從2016年5月20日以來，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸的共同政治基礎，放任縱容「去中國化」、「漸進台獨」，阻撓限制兩岸的交流合作，造成當前兩岸關係的緊張對立，責任在臺灣方面，兩岸同胞對此都是堅決反對的。面對當前兩岸關係這樣一個複雜嚴峻的局面，我們堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，持續擴大兩岸經濟文化交流合作，會繼續努力推動兩岸關係和平發展和扎實推進祖國和平統一的進程。

無色覺醒中國大陸如何評論？

《中國時報》記者提問臺北市長柯文哲10日強調，他所主張的「兩岸一家親」基調不會改變。但是他也指出，臺灣社會被6%藍綠色彩明顯的人所綁架。近日有臺灣學者呼籲，其餘94%的沉默多數民眾必須覺醒，用無色覺醒來打破藍綠惡鬥思維。發言人如何評論？第二個問題是，面對這94%無色覺醒的民眾，大陸方面會用什麼樣的方法來爭取他們的認同？

安峰山回覆，我們注意到了這個現象，對於臺灣民眾在面對當前內部政局的亂象和兩岸關係複雜嚴峻的局面所進行的思考和所採取的行動，我們不評論。就兩岸關係而言，我們的對台大政方針是明確和一貫的，我們推進兩岸關係和平發展和推進和平統一，目的是為了增進兩岸同胞的利益和福祉。

臺灣媒體過去在提到兩岸關係的時候，經常引用「太陽和北風」的故事。日久見人心，大陸這些年的發展進步，和我們一直以來推出的有利於兩岸同胞的政策措施，讓越來越多的臺灣民眾感受到了我們對臺灣同胞的真情實意，也感受到兩岸關係和平發展和兩岸各領域交流與合作，是對臺灣老百姓有好處的。

同時，也認識到，大陸的發展進步，對臺灣來說實際上「是機遇，不是威脅，更不是挑戰」。而真正對臺灣同胞的利益和福祉造成威脅和挑戰的，是台獨分裂活動。因此我們採取任何必要的措施，去反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，目的是為了防止臺灣同胞的切身利益受到損害。所以我想，在面對著這樣的一個兩岸關係的發展，會有越來越多的臺灣同胞慢慢覺醒，會明白這些道理，然後能夠跟大陸同胞一起，共同去推進兩岸的交流合作和兩岸關係的和平發展。

(中時電子報)