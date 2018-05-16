蘇35搭轟6K首繞臺 陸專家：強化第一島鏈作戰能力

大陸解放軍於本月11日派出蘇愷35戰機（圖下）和轟6K（圖上），首次混搭進行繞島。（圖/人民日報）

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中時電子報

據澎湃新聞網報導，解放軍於本月11日，聯合東部、南部二大戰區，首次出動駐廣東的蘇愷-35戰機（Su-35）與轟-6K戰機編隊，從南北雙向繞島飛行。大陸軍事專家王明亮表示，說明蘇愷-35和轟-6K有能力在更廣闊的海域中形成有效的空戰體系，更能強化這兩種機型在第一、第二島鏈之間的海域的聯合作戰能力。這對於臺灣海空防禦，勢必造成更大的壓力。

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王明亮受訪時點出，「大陸空軍雙向繞飛臺灣，說明中國空軍在出海訓練同時，具備了雙向飛行的能力。若在戰時，戰機可從多個方向進入目標航線，使其攻擊能力進一步增強。在同一時段內，組織兩種飛行狀態，對航路規劃、氣象保障、通信聯絡、組織協同等各方面，都有更高的要求。此次訓練涉及東部和南部兩個戰區，這也體現出了空軍跨戰區作戰的能力，也是全疆域作戰的能力。」

我方國防部於11日公布，我軍F-16戰機（圖左）伴飛監控共軍轟6K（圖右）的照片。（圖/中華民國國防部）

大陸空軍發言人申進科表示，蘇愷-35戰機首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽，是他們用來提升了機動力、並同時檢驗實戰能力的訓練，而將來前往西太平洋、繞島巡航的機群中，將不斷會有新型戰機加入。目前大陸空軍所擁有的蘇愷35戰機，編制在南部戰區空軍第二殲擊師第六團下，駐防地位於廣東湛江基地。

大陸解放軍駐守於廣東湛江的蘇愷35戰機。（圖/大陸國防部）

我空軍也不甘示弱，當天下午也立即公布，我方F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）和經國號戰機（F-CK-1C）升空監控畫面。空軍司令部亦進一步表示，此次係大陸南部戰區蘇愷-35戰機，首次執行此項任務，空軍對於區域內共軍海空機艦任務動態，均能早期全程掌握預警情資，有效應處，確保國防安全，籲請國人安心。

(中時電子報)

文章來源：軍事專家：中國空軍可在第一島鏈外形成空戰體系

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