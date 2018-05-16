馬洩密案逆轉有罪 藍委批司法淪政治打手

2018年05月16日 10:57 中時 鄭舲

前總統馬英九洩密案二審逆轉改判有罪，國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，支持馬英九繼續上訴，「不信公理喚不回」。黨團也認為，高等法院對總統的「院際調解權」做出主觀見解，有限縮總統職權疑慮，司法單位應清楚解釋，避免法界對此定義不同，未來總統涉及類似案件，全都有入罪嫌疑。

國民黨團總召林德福說，馬英九身為國家元首，院際之間有紛爭，難道要置之不理嗎？高院的判決根本是曲解法令，也羞辱國家元首。黨團書記長李彥秀也說，國家對總統職權的解釋非常抽象，高院的認定有違反憲法解釋權疑慮。且一審、二審判決情形為何不同，司法單位應有更清楚解釋。她也提到，二審判決結果出爐時，北檢檢察長辦公室傳出3秒歡呼聲，擔憂北檢已經變成民進黨的政治打手。

藍委王育敏表示，判決書將總統比喻為一般公務員非常荒謬，如果總統跟幕僚討論國家大事都算洩密，那總統要如何行使職權？王育敏說，北檢一連串行為讓人懷疑已成為用來鬥倒馬英九的政治工具，因為馬英九近來人氣回升，是年底選舉重要輔選角色，所以要用司法作為「絆馬索」，讓馬英九無法輔選。

藍委賴士葆說，按照高院標準，總統職權就是不能做任何事，只能回家睡覺，正式會議以外的幕僚工作都算洩密。他批評，現在的司法單位已經淪為民進黨剷除異己的工具，因為監委陳師孟在看，誰敢判藍軍無罪就彈劾誰，「陳師孟效應已經發揮作用」。

(中時 )